Şeyma Subaşı paylaştı: Melisa benim yanımda yaşamalı

Miami'de yaşayan Şeyma Subaşı, uzun süredir babası Acun Ilıcalı ile İstanbul'da olan kızı Melisa ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Şeyma Subaşı Instagram'dan önce bir post paylaştı ve şöyle dedi: Eğer benim seçimim olsa sen her zaman benimle olurdun. Melisa 8 sene once Miami de dogdu 😌 O zaman neden annesinin bir tanecik melegi Melisa Miami’de annesi ile beraber yasayamasin 🤔 💭🤯 ( gercekten derine inince tabikide nedenini biliyorum ama….. )Karari tek basina veremiyorsun iste 🤷‍♀️🥺

Daha sonra Instagram'dan bir video serisi paylaşan Subaşı şu yorumlarda bulundu:

"Normalde adetim değildir postlarımdan sonra açıklama yapmak. Şimdi normalde zaten her kız çocuğunun ya da evladın yeri annesinin yanıdır. Eğer seçimlerinden dolayı daha mutlu olduğunu bildiği yerde yaşamak istiyorsa anne, herhalde bu bu kadar zor olmamalı, kızı da yanında yaşamalıdır dimi. Olaylara daha fazla tabi ki de derine inilince burada birkaç saat daha anlatmak gerekir, ama gerek yok o bizlere kalsın, o bana ve aileme, arkadaşlarıma kalsın ,bize kalsın. Melisa bence de zaten benim yanımda olmalı, benim yanıma gelmeli, mesela Miami'de burda okula gidebilir. Eğer ben Miami'de yaşamayı tercih ediyorsam, burada aile kurmayı tercih ediyorsam, buraya ait hissediyorsam kendimi kızım da benim yanımda olmalı, benim yanımda yaşamalı. Anne kız güzel şeyler yaşamalıyız, paylaşmalıyız."