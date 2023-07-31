Taro Emir Tekin'den aşk acısı itirafı: Bende büyük bir yara bıraktı

Annesi Şevval Sam'ı izlemeye gelen Taro Emir Tekin, uzun süredir birlikte olduğu ve yakın zamandır yollarını ayırdığı Rus asıllı sevgilisi Sofia Katc için aşk acısı çektiğini itiraf etti.

"AŞK ACISI ÇEKİYORUM"

Ünlü oyuncu yaşadığı zorlu süreci şu sözlerle anlattı: Aşk acısı çekiyorum. Sofia'yı unutamadım, hala bocalıyorum. Bende büyük bir yara bıraktı.

TARO EMİR TEKİN SEVGİLİSİ SOFİA'DAN NEDEN AYRILMIŞTI?

Şevval Sam ve Taro Emir Tekin konu hakkında şu açıklamalarda bulunmuştu:

Şevval Sam, "Kendi kararları ben bir şey diyemem. Bence ona da çok üstelemeyin bu konuyu" derken Taro Emir Tekin ise, "Evet, ayrılık doğru. Ama ben bu konu hakkında çok konuşmak istemiyorum. Annem de çok güzel özetlemiş konuyu aslında. Ortak kararımız diyebilirim" şeklinde bir ayrılık açıklamasında bulundu.