Bergüzar Korel deniz sezonunu açtı

Bergüzar Korel, hem oyunculuğuyla hem de sosyal medyadaki neşeli paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Tatil sezonunu erken açan Korel, denizden verdiği ilk pozu Instagram'da takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyuncu paylaşıma, "Peynir tanesi olarak iki gün önce denize düştüm" notunu düştü.