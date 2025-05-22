Bergüzar Korel deniz sezonunu açtı

Bergüzar Korel, havaların ısınmasıyla birlikte kendini denizin serin sularına bıraktı. Korel, mayolu karesini "Peynir tanesi olarak iki gün önce denize düştüm" notuyla paylaştı.

Bergüzar Korel deniz sezonunu açtı
Aybüke Sengir

Aybüke Sengir

Bergüzar Korel, hem oyunculuğuyla hem de sosyal medyadaki neşeli paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Tatil sezonunu erken açan Korel, denizden verdiği ilk pozu Instagram'da takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyuncu paylaşıma, "Peynir tanesi olarak iki gün önce denize düştüm" notunu düştü.Bergüzar Korel deniz sezonunu açtı - Resim : 1