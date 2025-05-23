Bir Gece Masalı dizisi final mi yapıyor? Dizi hakkında karar verildi

Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrollerini paylaştığı ATV'nin dikkat çeken yapımlarından Bir Gece Masalı imkânsız bir aşk hikâyesini masalsı bir dille ekrana taşıyordu. Sezon boyunca hem hikayesiyle hem de oyuncu kadrosuyla gündemde olan Bir Gece Masalı'nda şaşırtan bir gelişme yaşandı.

35.bölümde ekrana veda ediyor

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Emre Kabakuşak’ın yönettiği dizi 35. Bölümde ekrana veda ediyor.

Dizinin bu hafta izlenme oranlarının artmasına rağmen final kararının alınması şaşkınlık yarattı.

Başrollerinde Burak Deniz ile Su Burcu Yazgı Coşkun’un yer aldığı yapımda, Gürkan Uygun, Mesut Akusta, Rüçhan Çalışkur, Kenan Bal, Yıldız Kültür, Özlem Türkad ve Eren Vurdem gibi usta isimler de rol alıyordu.

Salı akşamlarının sevilen dizilerinden biri olan yapım yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana sosyal medyanın da gündeminde yer aldı. Partner olan ünlü iki oyuncun arasındaki 13 yaş farkı ilk başta tepki çekmişti.

Yayınlandığı her bölümle adından söz ettiren Bir Gece Masalı sezonun başında başarılı bir reyting seviyesi yakalamıştı. Ancak bu yükseliş son dönemlerde yerini düşüşe bırakmıştı.