Yağmur Atacan, deprem bölgesinden seslendi: "İzniniz olmadan lütfen yola çıkmayın"

Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde yıkıma yol açtı. Oyuncu Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan yaşanan depremlerden sonra yola çıktı. Atacan, deprem bölgesinden bazı uyarılarda bulundu.

"İZNİNİZ OLMADAN YOLA ÇIKMAYIN"

Off-road araçlarıyla gittiklerini söyleyen Atacan, AFAD ile koordineli olduklarını ve ulaşılamayan köylere ulaşmaya çalışacaklarını söyledi; Instagram hesabının hikaye bölümünden izin belgesini paylaştı.

Atacan ayrıca "Herkesin yardım etmeye çalışmasını anlıyorum. 300'den fazla iş makinesi, binlerce TIR geçtik. İnanılmaz bir trafik var buraya gelen. Yol durumu hiç iyi değil, kar var. Yakıt istasyonları inanamayacağınız kadar dolu. İnsanlar gergin. Doğal olarak bir organizasyon olmadan buraya hele ki bir kaç koli ulaştırmak için hızlı gelmenin hiç bir anlamı yok. Çünkü olacak bir kaza bütün bu kepçelerin buraya gelişini durduruyor, geciktiriyor. İş makinalarının gelmesi çok daha önemli. Bunu gözlemledik. Lütfen bunu yayın. Yardım etmek istemek çok doğal ama öncelik var" ifadelerini kullandı.