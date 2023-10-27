Yalı Çapkını ekibinden 29 Ekim kutlaması: Bu video paylaşıldı

Cuma akşamları Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını ekibi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel bir video hazırladı. Çekimlerin yapıldığı yalının bir yanına büyük bir Türk bayrağı, diğer yanına ise büyük bir Atatürk resmi asıldı, set ekibi Cumhuriyetin 100. yılını kutladı. Dizinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da "Cumhuriyet çok yaşa! Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere en büyük armağını olan Cumhuriyet'in 100. yılı kutlu olsun" denildi.