8. Akra Caz Festivali'nde Ozan Musluoğlu, Cenk Erdoğan, Engin Recepoğulları, Barış Doğukan Yazıcı, Ozan Çelikel performans sergiledi

8. Akra Caz Festivali'nde Ibrahim Maalouf konseri sonrasında The 251 Soul'da Ozan Musluoğlu, Cenk Erdoğan, Engin Recepoğulları, Barış Doğukan Yazıcı, Ozan Çelikel performans sergiledi.

Elele Online

Elele Online
8. Akra Caz Festivali açılışı The Proposal adlı parça ile yapıldı PLUS

8. Akra Caz Festivali açılışı The Proposal adlı parça ile yapıldı
Ozan Musluoğlu'dan Akra Jazz Band ile muhteşem performans PLUS

Ozan Musluoğlu'dan Akra Jazz Band ile muhteşem performans
Serenay Sarıkaya'nın 'Aile'deki şarkı performansına yorum yağdı MAGAZİN

Serenay Sarıkaya'nın 'Aile'deki şarkı performansına yorum yağdı
Gupse Özay'ın son filmi Lohusa'da geçen 'alkarısı' nedir? MAGAZİN

Gupse Özay'ın son filmi Lohusa'da geçen 'alkarısı' nedir?