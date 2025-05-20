8. Akra Caz Festivali'nde Ozan Musluoğlu, Cenk Erdoğan, Engin Recepoğulları, Barış Doğukan Yazıcı, Ozan Çelikel performans sergiledi 8. Akra Caz Festivali'nde Ibrahim Maalouf konseri sonrasında The 251 Soul'da Ozan Musluoğlu, Cenk Erdoğan, Engin Recepoğulları, Barış Doğukan Yazıcı, Ozan Çelikel performans sergiledi. Elele Online 20 Mayıs 2025 PLUS 8. Akra Caz Festivali açılışı The Proposal adlı parça ile yapıldı 3 saat önce PLUS Ozan Musluoğlu'dan Akra Jazz Band ile muhteşem performans 4 saat önce MAGAZİN Serenay Sarıkaya'nın 'Aile'deki şarkı performansına yorum yağdı 1 yıl önce MAGAZİN Gupse Özay'ın son filmi Lohusa'da geçen 'alkarısı' nedir? 1 yıl önce