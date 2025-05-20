Ünlü kontrbas sanatçısı Ozan Musluoğlu'dan Akra Jazz Band ile muhteşem performans Ünlü kontrbas sanatçısı Ozan Musluoğlu, Akra Jazz Band ile The 251 Soul'da 13 Mayıs akşamı bir performans sergiledi. Elele Online 20 Mayıs 2025 PLUS 8. Akra Caz Festivali'nde diğer performanslar 3 saat önce PLUS 8. Akra Caz Festivali açılışı The Proposal adlı parça ile yapıldı 3 saat önce MAGAZİN Serenay Sarıkaya'nın 'Aile'deki şarkı performansına yorum yağdı 1 yıl önce MAGAZİN Gupse Özay'ın son filmi Lohusa'da geçen 'alkarısı' nedir? 1 yıl önce