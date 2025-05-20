Ünlü kontrbas sanatçısı Ozan Musluoğlu'dan Akra Jazz Band ile muhteşem performans

Ünlü kontrbas sanatçısı Ozan Musluoğlu, Akra Jazz Band ile The 251 Soul'da 13 Mayıs akşamı bir performans sergiledi.

Elele Online

Elele Online
8. Akra Caz Festivali'nde diğer performanslar PLUS

8. Akra Caz Festivali'nde diğer performanslar
8. Akra Caz Festivali açılışı The Proposal adlı parça ile yapıldı PLUS

8. Akra Caz Festivali açılışı The Proposal adlı parça ile yapıldı
Serenay Sarıkaya'nın 'Aile'deki şarkı performansına yorum yağdı MAGAZİN

Serenay Sarıkaya'nın 'Aile'deki şarkı performansına yorum yağdı
Gupse Özay'ın son filmi Lohusa'da geçen 'alkarısı' nedir? MAGAZİN

Gupse Özay'ın son filmi Lohusa'da geçen 'alkarısı' nedir?