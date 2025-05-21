Adile Naşit’i canlandıran Meltem Kaptan’ın setten ilk görüntüsü geldi

Yönetmen koltuğunda Çağan Irmak'ın oturduğu, başrolünü ise Meltem Kaptan'ın üstlendiği "Adile" filminin çekimleri devam ediyor. Çekimlerin hızla devam ettiği setten ilk görüntüler de gelmeye başladı. Yönetmen Çağan Irmak ve Meltem Kaptan film ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'MASALCI TONTON BİR TEYZENİN FİLMİNİ YAPMIYORUZ'

Beykoz Kundura'daki sette filme dair basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Irmak, masalcı tonton bir teyzenin filmini yapmadıklarını belirterek, "Hiçbir zaman böyle bir niyetimiz olmadı. Adile Naşit'in hayatının bütün keskin virajlarını, dönemeçlerini, tiyatro ve sinema hayatının bütün iniş çıkışlarını ve özel hayatını da etik sınırlar içinde anlattığımız bir film olacak. Bu film, onun bizi var eden çocukluğumuza dair hatırasına bir saygı niteliğinde." dedi.

'SADECE GÜLÜŞÜ İÇİN İKİ HAFTA ÇALIŞTIM'

Filmde Adile Naşit'i canlandıran Meltem Kaptan ise senaryonun çok güçlü olduğuna işaret ederek, "Adile'nin duygu yolculuğunu çok çok iyi gösteren, hayatının her yerini kapsayan bir senaryo. 'Bu kadın neler yaşamış ama yine de ne kadar güçlü ve umut veren biri' dedim. Bizim şu anda kaybettiğimiz birçok şeyi temsil ediyor, annelik sıcaklığı, hoşgörü, karşısındakini gerçekten görmek ve sevmek… Adile Naşit'te hiç kin yok. Ne yaşarsa yaşasın herkese hoşgörüyle yaklaşan biri." diye konuştu.