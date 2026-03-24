Celine Dion Paris konserleriyle sahnelere dönüyor

Celine Dion’un sahnelere dönüşü netleşiyor. “My Heart Will Go On” isimli parçasıyla hafızalara kazınan sanatçı, Fransa’da kapsamlı bir konser serisine hazırlanıyor. İlk olarak La Presse gazetesinde yer alan bu haber, müzik dünyasında büyük heyecan yarattı.





PARİS SOKAKLARINDA YAPILAN DUYURU



Haberin duyurusu, Paris sokaklarını süsleyen ve Dion’un “Pour que tu m’aimes encore” ile “Power of Love” gibi sevilen şarkılarının isimlerini taşıyan afişlerle yapıldı. Sanatçının bu sonbaharda, daha önce Taylor Swift ve Rolling Stones gibi isimleri ağırlayan 40.000 kapasiteli Paris La Défense Arena’da sahne alması bekleniyor. Planlamaya göre Dion, eylül ve ekim ayları boyunca haftada iki konser verecek.





UZUN SÜREN SAĞLIK MOLASI



Aslında bu konserler, sanatçının Courage World Tour kapsamında 2020 yılı için planlanmıştı. Ancak önce pandemi, ardından Dion’a 2022 yılında teşhisi konulan Stiff Person (Katı Kişi) Sendromu (SPS) nedeniyle süreç defalarca ertelendi. Kas sertliğine yol açarak hareket ve ses kabiliyetini kısıtlayan bu nadir hastalıkla mücadelesi, Irene Taylor yönetmenliğindeki 2024 yapımı “I Am: Celine Dion” belgeselinde de ele alınmıştı. Dion, son olarak Fransız M6 kanalında yayınlanan ve müzisyen Jean-Jacques Goldman ile olan iş birliğini konu alan belgesel için verdiği röportajla gündeme gelmişti.