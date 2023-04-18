Coachella festivali nedir? Coachella 2023 ne zaman yapılacak?

Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya eyaletinde yer alan ve dünyanın dört bir yanından gelen katılımcıların doyasıya eğlendiği bir müzik festivali olan Coachella, her yıl dünyanın dört bir yanından gelecek katılımcıları bekliyor. Coachella festivaline Türkiye'den ünlü isimlerin katılmasıyla birlikte herkesin merak konusu da oldu. Peki Coachella festivali nedir? Gelin yakından bakalım...

Coachella Festivali nedir?

Asıl adı “Coachella Valley Music and Arts Festival” olan Coachella Festivali, “Coachella” ve hatta sadece “Chella” olarak da adlandırılır. Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Indio şehrinde düzenlenen müzik ve sanat festivalidir. Festivalin oldukça ilginç bir arka planı vardır. 1999'daki ilk resmi Coachella festivalinden bu yana, etkinliğin popülaritesi o kadar arttı ki, festival için ayrılan orijinal iki gün üç güne çıkarıldı. 5 Kasım 1993'te bu mekanda alternatif rock grupları Tool ve Pearl Jam yaklaşık 25.000 hayran için performans sergiledi. Empire Polo Fields, Indio'nun sert çöl sıcağına ve California, Arizona ve Nevada'daki büyük şehirlerden uzaklığına rağmen, büyük ölçekli bir konser için uygun bir yer olduğunu kanıtladı. Son olarak 9 ve 10 Ekim 1999'da ilk resmi Coachella Valley Müzik ve Sanat Festivali düzenlendi.

2000 yılında, sözde finansman yetersizliği nedeniyle Coachella yapılmadı. Ancak 2001 yılında festival yeniden düzenlendi. Organizatörler bu sefer Coachella'yı Kaliforniya çöl yazının zirvesinden kaçınarak Nisan ayında düzenlemeye karar verdiler ve kısa süre önce yeniden bir araya gelen grup Jane's Addiction festivalin başrolünü üstlendi. Takip eden yıllarda Coachella Valley Müzik ve Sanat Festivali dünya çapında popülerlik ve ilgi kazanmaya devam etti.

Coachella, canlı müziğe ek olarak güçlü bir sanatsal varlığa da sahiptir. Coachella'da kamp yapmak da yaygındır ve 2002 festivalinde başlamıştır. Kamp yapmaya karar veren konuklar, festival alanı için kullanılan çimenliğin yanında, yakındaki bir polo sahasında konaklar. Coachella'da kamp yapmak çadırlarla sınırlıdır ve arazinin hasar görmesini ve kirlenmesini önlemek için bir dizi kural vardır. Örneğin, kamp alanlarında cam, alkol, açık ateş ve pişirme araçlarına izin verilmez. Ayrıca müzik ve sanatın yapıldığı çimenlikte misafirlerin battaniye, sandalye, dışarıdan yiyecek-içecek, ses kayıt cihazı, profesyonel kamera ve tabii ki uyuşturucu ve alkol getirmesi yasaktır.

Coachella Festivali ne zaman kutlanır?

Her yıl nisan ayında kutlanana festival, 2012 yılından beri cuma gününden başlayarak iki hafta sonu olmak üzere toplamda altı gün sürüyor. Festival bu yıl ise 14- 16 Nisan ve 21 ve 23 Nisan 2023 tarihlerinde kutlanacak.

Her yıl pek çok ünlü isim Coachella festivaline katılır. Öyle ki Coachella için farklı kıyafetler bile alınır. Bakalım bu sene hangi ünlü isim Coachella festivaline katılacak ve ne giyinecek? Merak konusu...