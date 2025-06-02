Boardwalk Empire dizisinin yıldızı Devin Harjes'ten acı haber

Kış aylarında kanser teşhisi konulan Boardwalk Empire dizisinin 41 yaşındaki yıldızı Devin Harjes'in, New York'ta tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumduğu öğrenildi.

Yetenekli aktör, televizyon dünyasına ilk adımını 2011 yılında beğeni toplayan "Boardwalk Empire" dizisiyle atmıştı.

Harjes, "Boardwalk Empire"daki rolünde Steve Buscemi, Michael Kenneth Williams ve Michael Pitt gibi usta isimlerle aynı sahneyi paylaştı.

"ONU ÇOK ÖZLEYECEĞİZ"

Ünlü oyuncunun basın sözcüsü, vefatının ardından şu açıklamayı yaptı: "O, üstlendiği her karaktere tüm benliğini veren, inancı tam bir sanatçıydı. Kişilik olarak cömert, nazik, anlayışlı, ailesine ve dostlarına son derece bağlı biriydi. Onu çok özleyeceğiz."