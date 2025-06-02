Demet Akalın’ın acı günü
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Gölcük'te ikamet eden kuzeni Hakan Kılıç'ın vefat haberini sosyal medya hesabı üzerinden sevenleriyle paylaştı.
Aybüke Sengir
Gerek açıklamaları gerek sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Demet Akalın, teyzesinin oğlu Hakan Kılıç'ın vefat ettiğini duyurdu.
"DAĞ GİBİ HAKAN ABİM GİTTİ"
Ünlü şarkıcı, acı haberi "Dağ gibi Hakan abim gitti. Teyzemin emaneti gitti" diyerek duyurdu.
53 yaşındaki Demet Akalın, kaybettiği kuzeni Hakan Kılıç'ın cenaze töreninin detaylarını da paylaştı.