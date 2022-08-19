Gelsin Hayat Bildiğin Gibi dizisi: Konusu nedir, oyuncuları kimler?

Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde’ye ait, yönetmenliğini Altan Dönmez’in yaptığı Show TV'nin yaz dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi, kendine has tarzı ve senaryosu ile dikkatleri üstüne çekti. Bu makalede diziyle ilgili merak edilen soruların yanıtlarına bakıyoruz.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ DİZİSİ KÜNYE

Kanal: Show

Yayın günü: Perşembe

Dizinin özeti: Dizide, Coğrafya öğretmeni Sadi Bayaslı'nın hikayesi anlatılmaktadır. Ancak, Bayaslı sıradan bir öğretmen değildir. Kirli bir geçmişe sahip olan bu karakter, mesleğiyle birlikte yeni bir hayata merhaba demiştir. Okulda öğrencileri ve onlarla olan iletişimi dizinin temel konusudur.

Başrol oyuncuları: Ertan Saban, Özge Özberk ve Devrim Özkan

Yönetmen: Altan Dönmez

Senaryo: Gani Müjde

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ DİZİSİ KONUSU NE?

Hayata bir sıfır geride başlamış bir grup gencin hayatlarını değiştirecek olan Sadi Payaslı ile tanıştıktan sonraki yaşadıklarını konu alan ve "Herkes ikinci bir şansı hak eder" diyen dizinin konusu şöyle;

Derya, yıllar önce zorunlu hizmetini bir askeri hastanede yaparken tanıştığı Sadi Payaslı ile büyük aşk yaşarken, Payaslı'nın bir veda mektubu bırakarak sırra kadem basmasıyla büyük hayal kırıklığı yaşamış bir kadın. Sadi Payaslı ile yeniden yollarının kesişmesi ise yıllardır gizlenen sırların ortaya dökülmesine neden olacak! Sadi Payaslı ise asla unutamadığı sevgilisi Derya'yla karşılaşınca hayatı iyice kördüğüme dönecek.

Kirli geçmişini ardında bırakıp polisle yaptığı işbirliği sonucunda coğrafya öğretmeni olarak yeni bir hayata başlayan Sadi Payaslı ve atandığı Karabayır Lisesi'nde tanıştığı, yolu ıslahevinden geçmiş ve kendilerine verilen ikinci şansı kullanmak isteyen beş gencin çarpıcı hikayesini anlatacak dizi için geri sayım sürüyor.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Ertan Saban – Sadi Payaslı

Özge Özberk – Derya

Devrim Özkan – Songül

Nilsu Berfin Aktaş – Gizem

Mustafa Açılan – Araz

Özgü Delikanlı – Mert

Ayşe Kırca – Yeliz

Sanem Babi – Aylin

Onur Özer – Zülfikar

Rojbin Erden – Melek

Ali Berge – Can

Furkan Murat Uğur – Bora

Murat Göçmez – Vural

Melisa Bostancıoğlu – Sevda

Sercan Gülbahar – Yaver

Yeşim Çelebi – Sanem

Deniz Sarıkaş – Ozan

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin çekimleri İstanbul'un Galata ve Beşiktaş gibi semtlerinde gerçekleştiriliyor. Dizide Karabayır Lisesi olarak geçen okul hakkında henüz detaylı bilgi ise bulunmuyor.