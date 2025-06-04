Hande Erçel bu kez baby blue! Stili mercek altına aldık
"Aşkı Hatırla" dizisi izleyiciyle tekrar buluşmak için gün sayan güzel oyuncu Hande Erçel, arkadaşları ile tekne tatiline çıktı. Ünlü oyuncunun bebek mavisi elbisesiyle teknede verdiği pozlar beğeni topladı.
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"Rüzgara Bırak" filminin ardından Hande Erçel ve Barış Arduç, bu kez "Aşkı Hatırla" dizisinde yeniden bir araya geliyor. Geçtiğimiz günlerde dizinin resmi tanıtım fragmanı yayınlandı ve ikilinin uyumu dikkat çekti.
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Uzun süredir Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel hem yer aldığı yapımlar, hem de sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmüyor.
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Yazın gelmesiyle birlikte tatile çıkan ünlüler kervanına katılan Hande Erçel, arkadaş grubuyla birlikte mavi tura çıktı.
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Ünlü oyuncunun bebek mavisi elbisesiyle teknede verdiği pozlar beğeni topladı.