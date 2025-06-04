Murat Boz yeni imajıyla pozlarını paylaştı! Sosyal medyada beğeni topladı
Sevilen şarkıcı Murat Boz, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Bilfen Flarmoni Orkestrası ve Korosu eşliğinde bir konser veren Boz'un yeni imajı beğeni topladı.
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Uzun süredir gözlerden uzak olan Murat Boz, yaz aylarının gelmesiyle birlikte konserlerine tekrar başladı.
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Pop müziğin sevilen ismi Murat Boz, Bilfen Flarmoni Orkestrası ve Korosu ile sahne aldı.
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Ünlü isim performansının yanı sıra görünümündeki değişiklikle de dikkat çekti. Yeni saçları beğenilen Boz, yorum yağmuruna tutuldu.
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Murat Boz konser akşamı muhabirlerle samimi bir sohbet de gerçekleştirdi.