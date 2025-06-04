Altan Gördüm'den Vahide Perçin itirafı
Altan Gördüm, kendisi gibi oyuncu olan kızı Alize Gördüm’le Banu Noyan’ın sunduğu 'En Moda' programına konuk oldu. Gördüm, 22 yıllık evliliğin ardından yollarını ayırdıkları eski eşi Vahide Perçin’le ilgili itirafıyla dikkat çekti.
Aybüke Sengir
Türk tiyatro ve ekranlarının en saygın ve sevilen isimlerinden Altan Gördüm ve Vahide Perçin, sadece sahnedeki performanslarıyla değil, uzun yıllar süren evlilikleri ve sanat camiasındaki duruşlarıyla da hafızalara kazınmıştı. Ancak bu örnek gösterilen birliktelik, hayatın getirdiği zorlu sınavlarla karşılaşmış ve 2013 yılında alınan boşanma kararıyla farklı bir döneme girmişti.
22 YILLIK EVLİLİKLERİ SONA ERDİ
Vahide Perçin'in hastalığı yenerek sağlığına kavuşmasının ardından, 2013 yılında gelen boşanma haberi ise magazin ve sanat dünyasında şaşkınlık yaratmıştı. 22 yıllık evliliklerini resmi olarak sonlandırma kararı alan çiftin, hastalığın ardından gelen bu ayrılık kararı hakkında çeşitli spekülasyonlar ortaya atılsa da ikili bu konuda her zaman sağduyulu bir duruş sergiledi.KIZININ SUNDUĞU PROGRAMA KATILDI
Altan Gördüm, kendisi gibi oyuncu olan kızı Alize Gördüm’le Banu Noyan’ın sunduğu 'En Moda' programına katıldı.
Usta oyuncu programda 22 yıllık evliliğin ardından yollarını ayırdıkları eski eşi Vahide Perçin’le dost kalmayı başardıklarını söyledi:
"VAHİDE BENİM EN İYİ ARKADAŞIMDIR"
İlişkiler bir üretimdir. Bir işletme düşünün, bir süre sonra zarar etmeye başlıyor, ya onu tedavi etmeye çalışırsın ya da dükkanı kapatırsın. İlişkiler de böyle, bir süre sonra bitebilir, başka bir yere evrilebilir. Bunun adını diyalogla bir şekilde koymak lazım, biz zannediyorum Vahide’yle bunu başarabildik. Vahide benim en iyi arkadaşımdır. Eminim ki ben de onun en iyi arkadaşıyım. Kötü günde bana bir şey olsa ilk o koşacaktır, aynı şey benim için de geçerli.