Altan Gördüm'den Vahide Perçin itirafı

Türk tiyatro ve ekranlarının en saygın ve sevilen isimlerinden Altan Gördüm ve Vahide Perçin, sadece sahnedeki performanslarıyla değil, uzun yıllar süren evlilikleri ve sanat camiasındaki duruşlarıyla da hafızalara kazınmıştı. Ancak bu örnek gösterilen birliktelik, hayatın getirdiği zorlu sınavlarla karşılaşmış ve 2013 yılında alınan boşanma kararıyla farklı bir döneme girmişti.

22 YILLIK EVLİLİKLERİ SONA ERDİ

Vahide Perçin'in hastalığı yenerek sağlığına kavuşmasının ardından, 2013 yılında gelen boşanma haberi ise magazin ve sanat dünyasında şaşkınlık yaratmıştı. 22 yıllık evliliklerini resmi olarak sonlandırma kararı alan çiftin, hastalığın ardından gelen bu ayrılık kararı hakkında çeşitli spekülasyonlar ortaya atılsa da ikili bu konuda her zaman sağduyulu bir duruş sergiledi. KIZININ SUNDUĞU PROGRAMA KATILDI

Altan Gördüm, kendisi gibi oyuncu olan kızı Alize Gördüm’le Banu Noyan’ın sunduğu 'En Moda' programına katıldı.

Usta oyuncu programda 22 yıllık evliliğin ardından yollarını ayırdıkları eski eşi Vahide Perçin’le dost kalmayı başardıklarını söyledi:

"VAHİDE BENİM EN İYİ ARKADAŞIMDIR"