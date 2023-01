Herkes onu konuşmuştu: Getir kuryesi Can İncir, ünlü piyanist Gülsin Onay'ın sahnesinde...

Gülsin Onay, dün Piyanist Kurye Can İncir ile konser öncesi sahnede bir araya geldi. İncir’i, İstanbul Grand Pera’daki konserine davet eden Gülsin Onay, genç yeteneğe ilk piyano dersini verdi. Onay, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Sevgili Can İncir davetim üzerine konserime geldi ve öncesinde biraz çalıştık, yarın da devam edeceğiz. Çok mutlu oldum, başarılar diliyorum yetenekli ve hevesli gencimize" dedi.

SAHNEYE ÇIKARTTI

Gülsin Onay, dün Grand Pera Emek Sahnesi'ndeki konserinin sonunda da Can İncir'i sahneye davet etti. İlk kez sahneye çıkan Can İncir, piyanoyla Yiruma'nın 'River Flows in You' adlı eserini çaldı.

Gülsin Onay o anları sosyal medya hesabından paylaştı ve şu notu düştü:

Harika bir konserdi, pek çok güzelliğin, mutluluğun buluştuğu, müzikle, notalarla taçlandığı. Hepimizin içi umutla, ışıkla doldu adeta. Sevgili Can da ısrarlara dayanamayıp çekindiği halde minik bir bis yaptı. Ardından görme engelli kızımız Bahar Demir yeteneği ile duygulandırdı. Adeta bir gençlik festivaline dönüşen konserin sonunda davet ettiğim dört yeteneğimiz daha sahnede hünerlerini gösterdiler, bravo pırlanta gençler, yolunuz açık olsun. Bu güzel organizasyon için sevgili @sinan_ersahin ve @grandpera, Can ve Bahar ile tanışmamıza vesile olan sevgili @dogancem ‘e teşekkür ederim..

Can İncir daha önce yaptığı açıklamada "Sipariş götürdüğümde otelin çalışanlarından piyano çalmak için rica etmiştim. Sağ olsunlar izin verdiler. Oradaki kişiler beğendi, insanlar beğendi, çalışanlar olsun destek oldular bana. Bunlar olduktan sonra bütün sosyal medya beni konuşmaya başlamış. Twitter olsun, Instagram olsun, YouTube olsun. Yani belli bir izleyici kitlesi, belli bir seven insanlar olmuş" demişti.

BİLGİSAYAR ÜZERİNDEN BAŞLAMIŞ

İncir, aynı zamanda bilgisayar oyuncusu. Hiç müzik eğitimi almadığını, 12 yaşında bilgisayar, akıllı telefon ve tablet uygulamaları üzerinden piyano çalmaya başladığını, 14 yaşında org aldığını, daha sonra da bir dijital piyano sahibi olduğunu söylüyor.

EZBERE ÇALIYOR

Can İncir, "Tamamen ezbere dayalı, iki el koordinasyonunu kendi kafamda kuruyorum. Önce sağ elimi, sonra sol elimi öğreniyorum. Melodiyi öğrendikten sonra birleştiriyorum ve böyle parçayı ortaya çıkartıyorum. Türk Marşı benim ilk kez piyanoda ikinci elimi kullandığım parçaydı. İkinci el koordinasyonunu ilk o parçada yapmıştım. İkinci elimi kullanmam biraz uzun sürdü. Onun ardından bu parçayı bir ay süre içinde öğrendim ve geliştirdim" diyor.