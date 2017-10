Pink Martini yepyeni albümleri Je Dis Oui'nin Avrupa turnesi kapsamında 15 Nisan'da İstanbul'da Volkswagen Arena'da, 16 Nisan'da da Congresium Ankara'da.

“Sympathique”, “Hang on Little Tomato”, “Hey Eugene!”, “Splendor in the Grass“, “Joy to the World“, “1969“, “A Retrospective“, “Get Happy” ve “Dream A Little Dream” albümleri ile Türkiye'de büyük bir hayran kitlesine sahip olan, her albümü ile altın ve platin plak kazanan Pink Martini yepyeni albümlerini kayıt ederken, Pasion Turca organizasyonu ile ‘Je Dis Qui’ albümlerinin Avrupa turnesi kapsamında İstanbul ve Ankara’da ki hayranlarıyla buluşmaya geliyor.



Kendilerini “Dünyanın değişik köşelerinden melodileri ve ritimleri bir araya getirip, modern bir formda sunan müzik arkeologları” şeklinde tarif eden topluluğun şarkıları The West Wing’den Desperate Houseviwes’a kadar birçok dizi ve filmde de yer buldu.



Konser tarihleri şu şekilde:

15 NİSAN 2016 – 21:00 - İSTANBUL – VOLKSWAGEN ARENA

16 NİSAN 2016 – 20:30 - ANKARA – CONGRESIUM ANKARA