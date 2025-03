Shona sanatı İstanbul’da

Elele Şubat - Mart 2025 sayısından

NAYA Studio

Shona Art Gallery, bu eşsiz sanatı NAYA Studio’da sergileyerek İstanbul’daki sanatseverlerle buluşturuyor. Shona sanatı, Afrika’nın binlerce yıllık zanaatkarlık geleneğini taşın sabrıyla buluşturarak izleyiciye geçmişin ve bugünün hikayelerini sunuyor. Her bir heykel, Zimbabwe’nin doğası ve kültüründen ilham alarak, taşın içindeki ruhu açığa çıkarıyor. Sanatçılar, eskiz ya da planlama yapmadan, taşın doğal yapısına saygı duyarak eserlerini yaratıyor. Bu özgün yaklaşım, her eserin kendine has bir hikaye anlatmasını sağlıyor. Limestone, Serpentine, Verdite, Opal Stone ve Kobalt gibi taşlardan yapılan bu eserler, benzersiz hikayeler anlatıyor.



NAYA Studio’nun modern tasarımı, Shona sanatının zamansız estetiğini destekleyen büyüleyici bir atmosfer sunarak iki kültürü sanat aracılığıyla bir araya getiriyor.