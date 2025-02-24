Netflix dizisi Zero Day konusu ne, oyuncuları kimler?

20 Şubat 2025’te Netflix’te yayın hayatına başlayan Zero Day dizisi, altı bölümlük bir politik gerilim hikayesi sunuyor. Bu dizi uzun zamandır heyecanla beklediğimiz Robert De Niro’nun ilk mini dizisi de olarak tarihe geçti. Dizinin eleştiri derleme sitesi Rotten Tomatoes'daki puanı yalnızca 54. Yorumlarda De Niro'nun performansı övgü alsa da dizinin diyaloglarından temposuna kadar birçok unsur eleştiriliyor.

Zero Day dizisi konusu

Netflix'in Zero Day dizisi, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan büyük bir siber saldırının ardından gelişen olayları konu alıyor. Ülke genelinde ulaşım sistemlerinde büyük aksamalara neden olan bu saldırı, tren kazaları, uçak düşmeleri ve elektrik kesintileri gibi felaketlere yol açıyor. Kaos ortamı hızla büyürken, eski ABD Başkanı George Mullen (Robert De Niro), hükümet tarafından saldırının arkasındaki gizli güçleri araştırmak üzere kurulan Zero Day Komisyonu'nun başına getirilir.

Mullen, bu süreçte yalnızca ülkenin kaderini belirleyecek bir soruşturma yürütmekle kalmaz, aynı zamanda kendi geçmişiyle de yüzleşmek zorunda kalır. Teknoloji devleri, Wall Street ve hükümetin karanlık köşelerinde dönen entrikalar arasında gerçekleri açığa çıkarmaya çalışırken, ailesiyle olan ilişkileri de sınanır. Siber güvenlik ve politik gerilimi bir araya getiren dizi, izleyicilere nefes kesen bir hikâye sunuyor.

Zero Day dizisi oyuncuları

Robert De Niro – George Mullen (Eski ABD Başkanı)

Jesse Plemons – Mullen’ın sağ kolu

Joan Allen – George Mullen’ın uzun süredir ortalarda olmayan eşi

Connie Britton – Özel kalemi

Dan Stevens – Medyanın en büyük muhalifi

Lizzy Caplan – Başkanın muhalif politikacı kızı

Matthew Modine – Beyaz Saray sözcüsü



Dizinin yapımcı koltuğunda ise Narcos, Griselda ve American Primeval gibi yapımlarla adından söz ettiren Eric Newman oturuyor.