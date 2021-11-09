3 soruda menisküs: Neden yırtılır, kimlerde görülür, nasıl tedavi edilir? (Video)

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Ata Can, meniküs yırtıklarıyla ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Menisküs yırtığı olduğu nasıl anlaşılır? Kimler risk altında? İşte Dr. Ata Can'ın paylaştığı bilgiler:

MENİSKÜS NEDEN YIRTILIR?

Menisküsler genellikle diz eklemimizde, iki kemik arasında olan kıkırdak yapılardır. Bu yapılar yürüdüğümüz zaman darbeyi emer ve dizi stabil hale getirirler. Menisküs, doğrudan temasa veya zorlamalı bir bükülme veya döndürme nedeniyle baskıya neden olan aktiviteler sırasında yırtılabilir. Ani dönüş, çömelme veya ağır kaldırma yaralanmaya neden olabilir.

Kimler risk altındadır?

Yaş ilerlemesi ve travmayla birlikte menisküslerimiz yırtılır.

Diz eklemine baskı uygulayan veya döndüren aktiviteler sırasında da hasar görebilir veya yırtılabilirler.

Birçok sporcu menisküs yırtığı riski altındadır. Gençlerde genellikle spor travmasına bağlı yırtılmaktadır. Menisküs yırtıldığında olduğu yerden çıkıp, iki kemiğin arasına gelir ve bu da dizin her bükülmesi durumunda ağrı hissedilmesine neden olur veya yürürken ani bir boşalma hissi yaşanır ya da diz kitlenir.

Osteoartritiniz varsa dizinizi incitme veya menisküsünüzü yırtma riskiniz daha yüksektir. Osteoartrit, yaşlanma ve aşınma ve yıpranmanın neden olduğu eklemlerinizde ağrı ve sertlik içeren yaygın bir eklem hastalığıdır.



Menisküs yırtılması nasıl anlaşılır?

Peki, menisküs yırtığı nasıl olur? Nasıl anlaşılır? Dr. Can bu soruyu şöyle yanıtlıyor: "Menisküs yırtığı meydana geldiğinde, diz ekleminizin etrafında yüksek bir kıtlama sesi duyabilirsiniz. Daha sonra ağrı, şişme, dizinizi hareket ettirmede zorluk, dizin kilitlenmesi veya tutulması hissi ve dizinizde boşalma hissi oluşabilmektedir.

Hastalarımız bize genellikle dizde ağrı, takılma ve kitlenme şikayetleri ile başvurmaktadırlar. Menisküs yırtığından şüpheleniyorsak ilk önce MR çektirerek yırtığın derecesine bakmaktayız. 3. derece yırtıklar genellikle ameliyat edilmektedir. Ameliyatta yırtık olan parçayı çıkartıyoruz veya onarılabiliyor ise artroskopik olarak yırtık parçayı yerine dikmekteyiz"

50 yaş sonrasında ameliyat önerilmemektedir!

50’li yaşlardan sonra menisküs ameliyatı yapılması çok sık gördüğümüz bir hatadır. Takılma ya da boşalma yapmıyorsa 50 yaş ve üzeri hastalarda ameliyat düşünmüyoruz çünkü menüsküs iki kemik arasında bir bariyer görevi görmektedir. O bariyeri ortadan kaldırdığımızda erken yaşta dizlerde kireçlenme gelişmektedir.