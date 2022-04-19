Yaza fit girmek için nasıl bir diyet uygulamalıyız?

Yaz geliyor, kıyafetler küçülüyor, kıyafetler küçüldükçe de fazlalıklarımız ortaya çıkıyor. Kimi kişiler göbek bölgesinden, kimi kişiler kalça bölgesinden şikayetçi. Bu durumda da sert bir diyet listesi yapmak yerine birkaç püf noktayla kilo vermemiz mümkün. Yaza fit girmek isteyen birçok kişi kilo vermek için diyete ve spora başlarken Diyetisyen Gülçin Işık, yaza fit girmek için neler yapılabileceğini ve kilo vermenin ipuçlarını sizler için anlattı.

Nelere dikkat etmeliyiz?

İlk olarak hızlı yemek yemeyi ve az çiğnemeyi ortadan kaldırmamız gerekiyor. Yavaş yemeli ve çok çiğnemeliyiz. Bu şekilde hem porsiyon kontrolünü sağlayacağız hem de doyma süresini daha da kontrollü hale getireceğiz.

Porsiyonları küçültmek oldukça önemli!

Porsiyonlarınızı mümkün olduğunca küçültmeniz ve öz eleştiri yapmanız oldukça önemli. Kimi kişiler ekmek, hamur işini çok tüketirken, kimi kişiler tatlıya düşkün olabiliyor. Eğer bu fazla tükettiğiniz, düşkün olduğunuz yiyecekleri normalden daha az tüketirseniz kilo vermeniz kaçınılmaz olacaktır.

Çabuk acıkmak nasıl önlenebilir?

Porsiyon kontrolü sağlandığında acıkma durumları olabiliyor. Bu nedenle her öğünde mutlaka salata yer alması gerekiyor. Sebze miktarlarını artırdığınızda hem düşük kalori almış hem de daha tok olacağız.

Sıvı tüketimi diyetin olmazsa olmazı

Diyet yapan kişiler sıvı tüketimini düzgün ve yeterli bir şekilde ilerletirken, diyet yapmayan kişiler sıvı alımını ihmal edebiliyorlar. Bu nedenle kişilerin kilo başına 30 mililitre kadar su tüketmeleri gerekiyor yani 100 kilo bir bireyin 3 litre su içmesi gerekiyor. Sıvı alımını desteklediğinizde de kilo vermeniz daha hızlı olacaktır.

Hareketi artırın!

Kilo verme sürecinde hareketi artırmak önem taşımaktadır. Sporunuzu kendi hayatınıza uygun şekilde odaklamanız ve sizin için hangi spor uygunsa ona yönelik hareket etmeye çalışın. Yürüyüş, pilates veya yoga fark etmeksizin tercih edilebilir.

Kaçamakları sınırlandırın

Kaçamakları sınırlandırmak ve stresi yönetmek önem taşımaktadır. Stresle beraber kortizol hormonu salgılanmaktadır, bu da yağ depolamamızı artırmaktadır. Stres yönetimi için gerektiğinde profesyonel yardım alabilir ya da meditasyon veya yoga yapabilirsiniz.