Bağışıklığın güçlenmesi için nelere dikkat etmeliyiz? (videolu anlatım)

Bağışıklığın güçlenmesi hem çocukluk çağında hem de yetişkin çağda bizim için oldukça önemlidir. Bağışıklık sisteminizin tepkilerini aşı yoluyla öğrenmesi, zararlı mikroplarla enfeksiyon yoluyla öğrenmesinden çok daha güvenlidir. Bağışıklık sistemi, soğuk algınlığından COVID-19'a kadar çeşitli hastalıklar ve enfeksiyonlarla savaşmak için yeterince güçlü olmalıdır. Aile Hekimi Yrd. Doç. Dr. Ali Ümit Geçkil, bağışıklığın güçlenmesi için nelere dikkat edilmesi gerektiğini tüm ayrıntılarıyla sizler için anlattı.

Bağışıklığın güçlenmesi için yapılması gerekenler

Aşılar

Güçlü bir bağışıklık sistemi oluşturmak, kendimizi zararlı hastalıklardan korumanın en iyi yolu olan aşılardan yararlanmakla başlar. Bağışıklığın güçlenmesi aşılarla, özellikle de çocukluk çağında yapılan aşılarla sağlanabiliyor. Yetişkin dönemde de çeşitli hastalıklar için çeşitli aşılar mevcut.

Sağlıklı beslenme

Sağlıklı bir diyet güçlü bir bağışıklık sisteminin anahtarıdır. Bu, bol miktarda sebze, meyve, baklagiller, kepekli tahıllar, yağsız protein ve sağlıklı yağlar tüketmeniz gerektiği anlamına gelir.

Sağlıklı bir diyet, bağışıklık sisteminize ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlamanın yanı sıra, bağışıklık sisteminizin korunmasında rol oynayan yeterli miktarda mikro besin aldığınızdan emin olmanıza yardımcı olabilir.

Düzenli egzersiz

Fiziksel aktivite sadece kasları güçlendirmek veya fit olmak için değil, aynı zamanda sağlıklı olmanın ve sağlıklı bir bağışıklık sistemini desteklemenin önemli bir parçasıdır. Egzersiz, genel dolaşımınızı artırarak bağışıklık hücrelerinin ve diğer enfeksiyonla savaşan moleküllerin vücudunuzda daha kolay dolaşmasını kolaylaştırmaktadır.

Uyku kalitesinin artırılması

Vücudunuz uyku sürecinde enfeksiyonla savaşan önemli moleküller oluşturulur. Bağışıklık sisteminize enfeksiyon ve hastalıklarla savaşmak için en iyi şansı vermek için, her gece ne kadar uyumanız gerektiğini ve uykunuz ağrıyorsa atmanız gereken adımları bilmek önemlidir. En az 8 saat uyku bağışıklık üzerinde önemli bir rol oynamaktadır.

Bağışıklığın güçlenmesi için ayrıca nelere dikkat edilmelidir?

Stresin azaltılması

Sıvı tüketiminin artırılması (günde 2-2.5 litre su)

Çeşitli hastalıkların tedavi edilmesi ve ilaçlarının kullanılması

C vitamini ve D vitamini takviyeleri

Bağışıklığın güçlenmesinde D vitaminin önemi nedir?

D vitamini bağışıklık için olmazsa olmaz bir vitamindir çünkü düşük olduğunda çok depresyon dahil birçok farklı hastalığa neden olur ve kemik erimesi, kas ağrıları, ciddi bağışıklık problemlerine de neden olabilmektedir. Özellikle COVID-19 geçiren hastaların eğer D vitamini değerleri yüksekse daha az yoğun bakım ihtiyacı duydukları bilinen bir gerçektir.