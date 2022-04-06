Böbrek kanserinin (tümörü) belirtileri neler? Tanı ve tedavisi nasıl yapılır? (videolu anlatım)

Böbrekler, omurgamızın her iki yanında bulunan ve ana görevi idrar üreterek zararlı maddeleri vücuttan uzaklaştıran organlarımız. Böbrek içerisindeki hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalması sonucu böbrek tümörü oluşur. Böbrek kanseri, boşaltım sistemi organlarından biri olan böbreklerde etkili olan kanser türü. Peki böbrek tümörlerinin belirtileri neler? Tanı ve tedavisi nasıl yapılır? Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Berkan Reşorlu, böbrek kanserinin belirtilerini, tanı ve tedavi yöntemlerini sizler için anlattı.

Böbrek kanseri (tümörü) nedir?

Böbrek kanserlerinin tüm erişkin kanser vakalarının yaklaşık yüzde 3’lük kısmını oluşturan ve ürolojide prostat ve mesane kanserinden sonra en sık izlenen kanser grubudur.

Böbrek kanserinin belirtileri nelerdir?

Böbrek kanseri sıklıkla 40 ila 70 yaş arasındaki erişkin grupta görülmekte ve erkeklerde kadınlardan iki kat daha sık izlenmektedir. Böbrek kanseri kendini idrarda kanama, yan ağrısı ya da karında ele gelen kitle şeklinde belli etmektedir ancak çoğu zaman son ana gelene kadar (vücuda yayılana kadar) herhangi bir bulgu vermemektedir.

Çoğu zaman bu hastalığı tesadüfen radyolojik görüntüleme yöntemleri sırasında saptamaktayız. Bu nedenle ailesinde böbrek tümörü olan ve böbrek kanseri için risk grubunda bulunan kişilerin düzenli taramalarını yaptırmalarını ve ürolojik muayenelerini aksatmamalarını öneriyoruz.

Böbrek tümörü risk faktörleri nelerdir?

Dünya genelinde ve ülkemizde böbrek kanseri görülme sıklığı artmaktadır. Bu artışın nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte böbrek kanseri gelişimi ile ilişkili bazı risk faktörleri bulunmaktadır.

Sigara kullanımı,

Obezite,

Hipertansiyon,

Çeşitli toksik ve kimyasal ajanlara kronik maruziyet,

Genetik yatkınlık.

Böbrek tümörü tanı yöntemleri nelerdir?

Hastanın şikayetleri ve geçmişi hakkında doktorun alacağı anamnez ve fizik muayene tanıya ulaşma yolunda ilk adımdır. Laboratuvar testlerinde ise hastanın kan biyokimyası ve idrar analizine bakılarak; idrarda kanama olup olmadığı ve böbreklerin fonksiyonu hakkında bilgi edinilir.

Böbrek kanseri genellikle görüntüleme yöntemleri ile teşhis edilmektedir. Bu amaçla ultrason (US), tomografi (BT), MR görüntüleme veya PET/CT testleri istenebilir.

Böbrek tümörü tedavisi nasıl yapılır?

Böbrek tümörlerinin tedavisinde esas olan cerrahidir; tümörlü böbreğin alınması (radikal nefrektomi) ya da sadece tümörün çıkarılmasını (parsiyel nefrektomi) içerir. Tüm böbreğin alınması veya tümörlü kısmın çıkarılması işlemlerine tümörün boyutu, böbrek içerisindeki yerleşim yeri ve hastanın durumuna göre karar verilmektedir.

Cerrahi seçenekler nelerdir?

Cerrahi açık cerrahi ile yapılabileceği gibi robotik cerrahi kullanılarak da yapılabilmektedir. Laparoskopik ve robotik cerrahi hastalara hem kozmetik açıdan avantajlar sunmaktadır hem de hızlı bir iyileşme sağlamaktadır.

Böbrek tümörlerinin cerrahi dışında, eğer ileri evrede tespit edilmişse son dönemde immünolojik yöntemler, ilaçlar ya da hedefe yönelik tedavilerle oldukça olumlu ve iyi sonuçlar alınabilmektedir.