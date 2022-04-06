Çikolata kistinin tedavi yöntemleri nelerdir? Çikolata kisti tedavi edilmezse ne olur? (videolu anlatım)

Endometriozis yani çikolata kisti pek çok kadında ortaya çıkabilen kist türüdür. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Gürkan Bozdağ'da, çikolata kistinin tedavi yöntemlerini ve çikolata kisti tedavi edilmezse oluşabilecek komplikasyonları anlattı:

Çikolata kistinin tedavi yöntemleri nelerdir?

Çikolata kistinin tıbbi ve cerrahi olarak iki farklı tedavi yöntemi bulunur.

Çikolata kistinin tedavi yöntemlerinden hangisini seçeceğimize karar verirken; hastanın yaşı, daha önce çocuk sahip olup olmadığı, ileriki dönemde çocuk planlayıp planlamadığı gibi birtakım önemli faktörler vardır. Bunların yanı sıra hastanın hikayesinde ve yapılacak fizik muayenesinde bu çikolata kistine bağlı herhangi bir şikayetin olup olmadığı önemlidir.

Cerrahi tedavi

Eğer kanserojen bir oluşumdan şüpheleniliyorsa bu hastalarda yapılması gereken cerrahidir. Cerrahi yaklaşım öncesinde hastayla mutlaka detaylı olarak konuşulmalı ve yapılabilecek ameliyatın yaygınlığı açısından hasta mutlaka değerlendirilmelidir. Eğer yaygın bir cerrahi yapılması planlanıyorsa öncesinde tüp bebek tedavisinde olduğu gibi yumurtaların uyarılıp, önceden dondurulması, hastanın tedaviden sonra yumurtalık rezervi azalırsa hastayı güvenceye alabilecek yöntemlerdendir.

Tıbbi tedaviler

Tıbbı tedaviler de çikolata kisti olan kadınlarda uygulanabilir ancak ortada kanser şüphesinin olmaması gerekir. Bunu da ayırt etmek açısından ultrason veya çeşitli tümör belirteçleri yol göstermektedir.

Medikal tedaviler

Yapılabilecek medikal tedavilerin birinci basamağı çeşitli progesteron içeren hapların veya doğum kontrol haplarının kullanımıdır. Bunlar kistlerin tamamen ortadan kaldırmamaktadır. Kullanıldığı dönemde çikolata kistlerinin küçülmesini sağlamaktadır. Ancak tamamen ortadan kaldırmadığı için bu hastaların tedavilerini mutlaka uzun süre almaları gerekmektedir.

Çikolata kisti tedavi edilmezlerse ne olur?

Eğer kanser şüphesi yoksa ve hasta medikal tedavi almak istemez ya da medikal tedavi almasına engel tıbbi bir durumu varsa o zaman takip önerilebilir. Çikolata kistinin sadece takip edildiği bu durumlarda 3’te 1’inin aynı boyutlarda kaldığı, 3’te 1’inin büyüme gösterdiği, 3’te 1’inin ise gerileme gösterdiği görülmüştür.