Diş teli ve şeffaf plak tedavisi arasındaki farklar nelerdir?

Ortodonti Uzmanı Dt. Duygu Naneci'nin paylaştığı bilgiler şöyle: Şeffaf plaklar için hastalarımızı en çok cezbeden özellik görüntüleridir. Estetik olarak ortodontide hastalarımıza sunabileceğimiz üç tane yöntem bulunmaktadır. Bunlar şeffaf plaklar, porselen braketler ve dişlerin arkasından takılan lingual braketlerdir.

Özellikleri nelerdir?

Porselen braketleri, metal braketlerle aynı etki mekanizmasına sahip fakat o metal görüntünün porselen olarak değiştirilmesi ile estetiği iyileştirilmiş tel tedavisidir. Şeffaf plaklar ise tamamen şeffaf olup, dişleri saran ve genelde uzaktan hiç belli olmayan parçalardır.

Şeffaf plaklarla braketler arasında bazı avantaj ve dezavantajlar bulunmaktadır.

Braketlerde hastalarımızı en çok rahatsız eden durum istediklerini yiyememeleridir.

Ortodontistler braketlerin kırılmaması ve tedavinin yarım kalmaması için hastaları bazı şeyleri yeme konusunda uyarmaktadır. Bunlar arasında kavrulmuş kuruyemişler, çekirdekli meyveler ve patlamış mısır yer olabilmektedir. Fakat şeffaf plaklar çıkarılarak istenilen şeyler güvenle ve rahatça yenilebilmektedir.



Şeffaf plaklar ile diş fırçalamak daha kolay!

Braketlerde hastalarımızı zorlayan faktörlerin başında dişlerin fırçalanması gelmektedir. Özellikle kötü hijyen alışkanlıklarına sahip çocuk hastalarımızda, braketlerinin çevresinde yemek artıklarının kalması ve düş çürümesi çok büyük bir sorun teşkil etmektedir. Şeffaf plaklarda ise çıkarıp, sanki hiçbir ortodontik tedavi görmüyormuş gibi rahat bir şekilde fırçalanabilmektedir.

Braketlerin keskin kenarları, hastalarımıza tedavi boyunca bazı yaralara neden olmaktadır. Fakat şeffaf plaklar daha yuvarlak hatlara sahip olduğu için genellikle bu sorunlara neden olmamaktadır.



Tedavi sürecindeki farklılıklar nelerdir?

Tel tedavisinde aktivasyonlarınızı ortodontistiniz yapmaktadır. Bu, telin değiştirilip daha kalınlaştırılması veya inceltilmesini içerebilir, lastiklerinizi değiştirmek veya braketlerinizin konumunu değiştirmek olabilir. Plaklarda ise aktivasyonlar daha öncesinden plağa yüklenmiştir. Dolayısıyla özellikle doktorunuzdan uzak yaşıyorsanız sizin için şeffaf plaklar daha uygun olabilmektedir.