İnsan vücudunda en sık yaralanan bölgelerin başında diz eklemi, en çok yapılan ameliyat nedenini ise dizdeki menisküs yırtıkları oluşturuyor.

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Turhan Özler, menisküs yırtıklarının tedavisinin yırtığın büyüklüğüne bağlı olarak şekillendiğini belirterek, “Düşük dereceli ara tabaka yırtıklarının tedavisinde dinlenme, buz uygulama ve ilaç kullanımı ağrının giderilmesine yardımcı oluyor. Daha küçük yırtıklarda ise egzersizlerin yanı sıra ilaç, ağrı kesici ve bandajlarla diz eklemi desteklenebiliyor. Ayrıca son yıllarda güncellik kazanan PRP ve kök hücre tedavileri de uygulanıyor. Büyük menisküs yırtıklarında ise artroskopik yöntemlerle kapalı olarak çevre dokulara zarar vermeden, büyük kesiler yapmadan sadece sorunlu dokulara müdahale ediliyor” diyor.



*Formsante dergisinden alınmıştır.