Yerleşme kanaması özellikle bebek isteyen kadınlar için üzüntü verici bir gerçektir.

Çoğu bebek isteyen kadın yerleşme kanaması olarak da bilinen kanamayı bir adet döngüsü olarak düşünerek ya da mevcut bebeğin düştüğünü zannederek gebe olmadığı kanaatine varabilir. Halbuki durum hiç de sanıldığı gibi değildir. Üstüne görme, implantasyon kanaması ve yerleşme kanaması olarak da bilinmektedir. Erkeklerde bulunan ve üreme hücresi olan spermin kadın üreme hücresi olana yumurtayı döllemesi ile birlikte bir embriyo meydana gelir. Döllenmenin hemen ardından yumurta fallop tüplerinden geçerek rahim içerisindeki duvara yerleşir. Bu yerleşme sırasında ortaya hafif ölçekte bir kanama çıkabilir. Bu kanamaya yerleşme kanaması denebildiği gibi, implantasyon kanaması da denmektedir. Yerleşme kanaması yaşayanlar bunu korkutucu olarak nitelendirseler de aslında birçok kadının yaşadığı doğal bir durum olduğu unutulmamalıdır.



Yerleşme kanaması nedir?

Üstüne görme ve implantasyon kanaması olarak da bilinen yerleşme kanaması, gebeliğin oluşmasından kısa bir süre sonra rahim iç tabakası olarak adlandırılan bölüme fetüsün yerleşmesi ile meydana çıkan bir kanamadır. İmplantasyon kanaması için kısaca, gebeliğin erken dönemlerinde döllenmiş yumurtanın rahime yerleşmesi sonucunda ortaya çıkan vajinal kanama demek de mümkün. Gebelik boyunca bazı kadınlarda kanama meydana gelebilir. Gebe kadınlar ise bu kanamayı adet kanaması zannedebilirler. Fakat aslında bu kanamalar adet kanaması değil yerleşme kanamasıdır. Gebe kadınlarda adet görme sonlanır. Bu sebeple gebe kaldığını hamilelikte yerleşme kanaması sebebi ile bir kadın çok daha geç bir sürede öğrenebilir.



Yerleşme kanaması nasıl olur?

• Yerleşme kanaması rengi normal adet kanaması rengine oranla farklılık gösterir. Yerleşme kanaması rengi pembe ve kahverengi olabilir.



• Yerleşme kanaması miktarı adet kanamasına göre çok daha az miktarda gerçekleşir. Adet kanamaları daha pıhtılı bir yapıya sahiptir. Aralarındaki fark buradan da rahatlıkla anlaşılabilir.



• Yerleşme kanaması hafif ve düzensiz bir şekilde gerçekleşebilir. Yerleşme kanaması rengi adet kanamasına oranla çok daha açık renktedir.



• Yerleşme kanaması sırasında meydana gelen kramplar normal adet döneminde yaşanan kramplara oranlara çok daha hafif düzeyde gerçekleşir.



• Sinirli olma ve aşırı stres durumu gözlenir.



• Yerleşme kanamasın ait bir diğer belirti ise vücut ısının yükselmesi ve bununla birlikte oluşan sıcak basmalarıdır.



• Sık sık küçük tuvalete çıkma,



• İştahsızlık,



• Yorgunluk,



• Kabızlık,



• Sivilce ve aknelerin artması da yerleşme kanaması belirtileri arasında yer alır.



Yerleşme kanaması ne zaman başlar?

Yerleşme kanaması gebelik isteyen kadınları hüsrana uğratan bir kanamadır. Gebe kişi bunu bilmediğinden mevcut kanamaları adet döngüsü içerisindeki kanamalar ile karıştırabilir ve bu da kadını derin bir üzüntüye sokabilir. Yerleşme kanaması genel olarak yumurtlama ve döllenme zamanından yaklaşık olarak 6-12 gün sonra, kısacası adet dönemine yaklaşılan bir tarihte gerçekleşir. Bu nedenle implantasyon kanaması adet kanı ile sıkça karıştırılmaktadır.



Yerleşme kanaması hamileliğin anlaşılmasından önce meydana gelir. Bu sebeple kadınlarda normal adet kanamasından çok daha açık renkteki kanamaların gebelik belirtileri arasında yer aldığı bilinmektedir. Yerleşme kanaması yaşayan bir kadın eğer çok dikkatliyse bunun bir regl kanaması olmadığının farkına varacak ve derhal bir test ile bu düşüncesini doğrulayabilecektir. Yerleşeme kanaması kaç gün sürer sorusunun cevabı ise kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Eğer kadının adet döngüsü uzunsa ve o ay bu tarihte bir farklılık seziyorsa bir test yaparak durumu açıklığa kavuşturabilir. Yerleşme kanaması normalden daha uzun ya da daha kısa sürme özelliğine de sahiptir. Eğer bir ya da iki gün süren bir kanamanız varsa mutlaka bir doktora görünmelisiniz.



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