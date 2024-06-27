Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses ikizlerinin yüzünü ilk kez paylaştı
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çifti, ocak ayında dünyaya gelen ikiz bebekleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'in yüzünü ilk kez gösterdi. Çiftin bebekleri babaya ve dede İbrahim Tatlıses'e benzetildi.
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2021 yılında ses getiren bir düğünle dünya evine giren İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, ocak ayında ikiz bebeklerine kavuştu.
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Çift, dünyaya gelen erkek bebeklere İbrahim Ayel ve Sinan Emir adını verdi.
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Bebeklerden biri 3 günlükken kalbindeki sorun nedeniyle ameliyat oldu. Zor günleri geride bırakan çift, 5 ay sonra ikiz bebeklerinin yüzünü gösterdi.
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Çift, fotoğrafa “Biraz çılgın bir aile” notunu düştü. Paylaşıma kısa sürede onlarca yorum ve beğeni geldi.