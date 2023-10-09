Oğlak burcu erkeğini etkilemenin 15 yolu

Öncelikle oğlak burcu erkeği nasıldır? Fazlasıyla mesafeli, elde edilmesi zor ve ciddi olarak görülseler de oğlak burcu erkekleri karizmatik yapıları ile kadınların gönlünü hemen çelebilirler. Ancak her şeyden önce onlar, zor karakterlerdir ve aşık edilmeleri oldukça güçtür. Eğer oğlak burcu erkeğini kendinize aşık etmek istiyorsanız onu bütün ayrıntılarıyla tanımalı ve sabırlı davranmalısınız. Çünkü düşünme biçimi ve hayatı algılayışı kadınlara en uzak burç oğlak burcu erkeğidir. Peki, oğlak burcu erkeğini etkilemenin yolları neler? İşte lovedevani'nin haberine göre oğlak burcu erkeğini etkilemenin 10 yolu...

OĞLAK ERKEĞİ NASILDIR?

Oğlak burcu erkeği realisttir. Öncelikle onun hayat standartları her şeyden önde gelir.

Oğlak burcu mantığını dinler. Mantığına uymayan hiçbir işe girişmez.

Oğlak erkeği sosyalleşmeyi pek sevmez sadece yanında sevdikleri olsun ona yeter.

Oğlak erkeği dik başlıdır sadece kendi dediği olmasını ister.

Daha detaylı bilgi için oğlak erkeği özellikleri sayfasına göz atın.





OĞLAK ERKEĞİNİ ETKİLEMENİN 10 YOLU

1. İyi bir arkadaş olun

Ona yaklaşmak için yapabileceğiniz ilk ve en kolay yaklaşım, onun arkadaşı olmaktır. Arkadaşı olarak onu daha iyi tanıyabileceksiniz. Neyi sevdiğini ve neyi sevmediğini bilmiş olacaksınız. Ve biraz zaman geçtikten sonra, Oğlak erkeğinize arkadaştan daha fazlası olmak istediğinizi nasıl söyleyeceğinizi bileceksiniz. Oğlak erkekleri onu tanıyan, bilen kadınlara daha kolay aşık olurlar.

2. Onu güldürmeye çalışın

Oğlak burcu erkeğini etkilemenin en önemli yolu etrafındayken onu güldürmektir. Birisi yanınızda güldüğünde, bu aslında birbirinizle hoş vakit geçirebileceğiniz anlamına gelir. Birini güldürebildiğiniz, mutlu edebildiğiniz ve yanındayken rahatlayabildiğiniz zaman, bu ikinizin de birbirinizi anlayabileceği ve birbirinize aynı zamanda arkadaş olmanın tadını çıkarabileceğiniz manasına gelir.

3. Onu destekleyin

Herkes, onu destekleyebilen bir kadını zaten takdir edecektir. Oğlaklar da arada bir onun tutkusunu desteklemenizi ve ona eşlik etmenizi bekleyecektir. Bu süre zarfında, Oğlak burcundaki bir adama ona ne kadar değer verdiğinizi göstermek için söylenecek romantik şeyleri öğrenmeye çalışabilirsiniz.

4. Seçimlerine saygı gösterin

Sizin kendi çıkarınız varsa, onun da kendi çıkarları vardır. Birlikte olmak için onu fikrinizi kabul etmeye zorlamamalısınız ve bunun tersi olarak sizi de zorlamasına müsaade etmemelisiniz. Elbette onun seçimlerine veya bir şey hakkındaki kararına katılmayacağınız zamanlar olacaktır. Ama yine de onu kendi seçimlerini bir kenara atmaya zorlamadan, ona iyi şekilde tavsiyeler verebilirsiniz.

5. Akıllı ve bağımsız kadın olun

Oğlak burcu erkeğinin, aradığı kişinin ''siz'' olduğunu sınamasının pek çok yolu vardır. Testi geçmek için her zaman ne kadar zeki ve bağımsız bir kadın olduğunuzu göstermeye hazır olmanız gerekir. Oğlak erkeği, akıllı kadına ilgi duyan türden bir adamdır. Derin konularda konuşmaları sevdiğini bilin ve sohbet etmek için meraklı olmaya çalışın. Ne kadar güçlü, zeki ve dik bir kadınsanız, Oğlak erkeği size o kadar bağlı olacaktır.

6. Sadakat beklerler

Oğlak erkeği bir kadına aşık olduktan sonra onu aldatmayı asla düşünmez. Hayatın ilerleyen dönemlerinde karşısına ne kadar güzel ve çekici bir kadın çıkarsa çıksın hiçbir şekilde nefsine yenilmez. Sadakat konusunda en güvenilir erkeklerdir. Oğlak burcu erkekleri sadakat konusunda aynı tavrı sevgililerinden de bekler.

7. Mantıklı olun

Oğlaklar, romantik ve duygusal kadınlardan değil de mantıklı kadınlarla birlikte olmayı isterler. Oğlak burcu erkekleri duygusallığı genellikle zayıflık olarak algılarlar. Mantıklı kadınları ise özgüven sahibi güçlü kişiler olarak kabul ederler. Tabi bu, oğlak burcu erkeklerinin hiç romantik olmadığı anlamına gelmez. Onlar romantizmin çok özel bir his olduğunu ve sadece hayatta nadir dönemlerde yaşanabileceğine inanırlar.

8. Dakik olun

Oğlaklar, bir randevuya vaktinde gitmenin ilişkiye gösterilen ciddiyetin ifadesi olduğuna inanırlar. Bu nedenle ilk buluşmada bekletilirlerse büyük hayal kırıklığı yaşarlar. Vaktinde gelen bir sevgili ise onlar için kendilerine uygun bir sevgili adayı demektir. Ancak fazla abartarak buluşma yerine ondan önce gitmemeye de gayret edin. Çünkü bu, çok hevesli olduğunuz anlamına gelecek ve onda olumsuz bir izlenim bırakmanıza neden olacaktır. Hiçbir randevunuza geç kalmayın ancak randevu saatinden önce orada bulunmamaya da özen gösterin.

9. Ailesi ve arkadaşlarıyla aranız iyi olsun

Oğlak burcu erkekleri için aileleri ve özellikle de anneleri hayatlarında çok önemli bir yer taşır. Ayrıca son derece de vefalıdırlar. Bu kişilerle kuracağınız sıcak ve samimi diyaloglar ile oğlak burcu erkeğinizin kalbini fethedebilir ve onu kendinize kısa sürede bağlayabilirsiniz.

10. İçten olun

Oğlak burcundaki bir adama romantik olmak istiyorsanız, altını çizmeliyiz ki bunu ya eylemlerle yapmanız gerekmektedir. Fakat onun isteği üzerine yapmayın yoksa anlamını yitirir. Çünkü Oğlaklar samimiyet ararlar. Oğlak burcundaki bir adama romantik şeyler söylemek için, bunu içtenlikle yapmanız gerekir.

11. Kararlı ve Güçlü Olun

Yapay zekaya göre ise oğlak burcu erkeği, kararlı ve güçlü kadınları beğenir. Kendine güvenen, hayatta ne istediğini bilen ve hedeflerine ulaşmak için çaba gösteren bir kadın, onun ilgisini çekebilir.

12. Disiplinli Olun

Bu öneri de yapay zekadan geliyor: Oğlak burcu erkeği, disiplinli bir yapıya sahiptir. Siz de düzenli ve disiplinli bir yaşam sürdürürseniz, onun ilgisini çekebilirsiniz.

13. İş Bilgisi ve Zekanızı Gösterin

Oğlak burcu erkeği, iş ve kariyer konularında oldukça başarılıdır. Siz de iş bilgisi ve zekanızı göstererek onunla aynı dalda olduğunuzu gösterin.

14. Sabırlı Olun:

Oğlak burcu erkeği, ilişkilerde sabırlı bir yapıya sahiptir. İlişkinizi yavaş yavaş ilerletin ve onun zamanla size aşık olmasına izin verin.

15. Kendinizi Geliştirin

Oğlak burcu erkeği, kendini geliştirmeye önem verir. Siz de kendinizi geliştirerek onun ilgisini çekebilirsiniz.

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