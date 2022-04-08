Sarı nokta hastalığı nedir? Neden olur? Sarı nokta tedavisi (videolu anlatım)

Sarı nokta hastalığı olarak bilinen makula dejenerasyonu görme alanı merkezinde görme kaybına sebebiyet verir. Makula, doğrudan görüş hattınızdaki net görüşten sorumlu olan retina parçasıdır. Bu hastalığı kolay anlaşılması için üç gruba ayıran Göz Hastalıkları ve Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Orkun Müftüoğlu, genellikle yaşa bağlı makula dejenerasyonu olarak da bilinen sarı nokta hastalığının türlerini ve hangi tedavi yöntemlerinin uygulanabileceğini tüm ayrıntılarıyla sizler için anlattı.

Sarı nokta hastalığı nedir?

Sarı nokta yani makula dejenerasyon hastalığı makula denilen alanın bozulmasıyla gerçekleşen olaydır. Sarı nokta görme alanı merkezinde görme kaybına sebebiyet verir. Yaş aldıkça ortaya çıkan bu hastalığın üç ayrı tedavi yöntemi bulunur bunlar; kuru tip, ıslak tip (iğne tedavisi alan hasta grubu) ve coğrafik atrofi.

Sarı nokta hastalığı tedavi türleri

Kuru tip makula dejenerasyonu

Islak makula dejenerasyonu

Coğrafik atrofi şeklinde 3'e ayrılır.

Kuru tip makula dejenerasyonu

Kuru makula dejenerasyonu, 50 yaş üstü kişilerde sık görülen bir göz hastalığıdır. Makulanın incelmesi nedeniyle merkezi görmede bulanıklığa veya azalmaya neden olur. Kuru makula dejenerasyonu önce bir veya iki gözde gelişebilir ve daha sonra her iki gözü de etkileyebilir. Zamanla görüşünüz kötüleşebilir ve okumakta, araba kullanmakta ve yüzleri tanımakta zorlanabilirsiniz. Ancak bu, tüm görüşünüzü kaybedeceğiniz anlamına gelmez. Görme kaybı tipik olarak merkezidir. Bazı hastalar sadece hafif merkezi görme kaybına sahipken, bazı hastalarda daha şiddetli olabilir.

Erken teşhis ve kişisel bakım önlemleri, kuru makula dejenerasyonuna bağlı görme kaybını geciktirebilir. Bu tip hastalarda takip gerekir ve iğne veya başka bir tedavi uygulanmaz. Risk faktörleri arasında yaş, aile öyküsü ve genetik, sigara kullanımı, obezite ve kalp-damar hastalıkları yer almaktadır.

Islak makula dejenerasyonu (iğne tedavisi alan hasta grubu)

Makula dejenerasyonu tipleri arasında bir diğer grup ise iğne yaptığımız hastalar bulunmaktadır. Islak makula dejenerasyonu, görme alanınızda bulanık görmeye veya kör noktaya neden olan kronik bir göz hastalığıdır. Genellikle makulaya sıvı veya kan sızdıran anormal kan damarlarından kaynaklanır. Yaşa bağlı makula dejenerasyonu olan tüm insanların yaklaşık yüzde 20'si ıslak formdadır.

Hastalığın ilerlemesini yavaşlatmaya, mevcut görüşü korumaya ve yeterince erken başlanırsa kaybedilen görüşün bir kısmını geri kazanmaya yardımcı olabilecek tedaviler mevcuttur. Burada belirli sıklıklarda yapılan iğneler yer almaktadır. Ancak sürekli iğne olan hastalarımız bu durumdan kurtulmak istiyorlar. Son zamanlarda yeni çıkan ilaçlar sayesinde bu hastalara artık çok daha az iğne yapılacağı düşünülüyor. Islak makula dejenerasyonunun risk faktörleri arasında ise kuru tipteki gibi; yaş, aile öyküsü ve genetik, sigara kullanımı, obezite ve kalp-damar hastalıkları yer almaktadır.

Coğrafik atrofi

Coğrafik atrofi, merkezi görüşte siyah noktaya neden olan kuru makula dejenerasyonun ileri bir şeklidir. Çoğu durumda iki taraflıdır. Dış retina dokusu, retina pigment epiteli ve koryokapillarisin lokalize keskin sınırlı atrofisi ile karakterizedir. Tipik olarak perifoveal bölgede başlar ve zamanla foveayı kapsayacak şekilde genişleyerek merkezi skotomlara (lekelenme) ve kalıcı görme keskinliği kaybına yol açar. Bir nevi gözün sarı noktasında erime oluşmaktadır. Tedavisinde yeni ilaçların kullanılması üzerine çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca göze yerleştirdiğimiz büyüteçler sayesinde, uygun olan hastalarda en azından okumalarını sağlamak mümkün olabiliyor. Risk faktörleri arasında yaş, sigara kullanımı, hipertansiyon, açık renkli irise sahip olmak ve genetik yatkınlık yer almaktadır.