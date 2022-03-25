Yapay kornea uygulaması nedir? Yapay kornea nakli kimlere yapılabilir? Nelere dikkat edilmeli? (videolu anlatım)

Kornea gözün en dış kısmında yer alan ışığı odaklama ve gözü koruma görevine sahip saydam yapıya verilen isim. Halk arasında göz nakli olarak bilinen kornea nakli ameliyatı aslında gözün çeşitli hastalıklar sonucu şeffaflığı bozulmuş olan kornea tabakasının sağlıklı verici (donör) korneayla değiştirilmesi olarak tanımlanıyor. Peki Yapay kornea uygulaması nedir? Yapay kornea nakli kimlere yapılabilir? Nelere dikkat edilmeli? Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Prof. Dr. Orkun Müftüoğlu, yapay kornea uygulamasının kimlere uygulanabildiğini ve hangi durumlarda uygulanabildiğini tüm ayrıntılarıyla sizler için anlattı.