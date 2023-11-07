Airfryer'da enfes köfte nasıl yapılır? Videolu anlatım

Son zamanlarda adını sıklıkla duyduğumuz Airfryer birçok yemeği pratik bir şekilde yapma imkanı veriyor. Peki Airfryer'da köfte yapmaya ne dersiniz? Airfryer'da kısa zaman içinde pişirebileceğiniz enfes köfte için malzemeleri aşağıda bulabilirsiniz.

Airfryer enfes köfte tarifi malzemeleri