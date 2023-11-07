Airfryer'da enfes köfte nasıl yapılır? Videolu anlatım
Airfryer tüm yemeklerinizi ve tatlılarınızı çok kısa sürede pişirildiği için sıklıkla tercih ediliyor. Peki Airfryer'da köfte nasıl yapılır? Lezzetiyle damaklarda unutulmaz tat bırakan Airfryer'da enfes köfte tarifi veriyoruz...
Son zamanlarda adını sıklıkla duyduğumuz Airfryer birçok yemeği pratik bir şekilde yapma imkanı veriyor. Peki Airfryer'da köfte yapmaya ne dersiniz? Airfryer'da kısa zaman içinde pişirebileceğiniz enfes köfte için malzemeleri aşağıda bulabilirsiniz.
Airfryer enfes köfte tarifi malzemeleri
- 400 gr kıyma
- Zeytinyağı
- Tuz
- Karabiber
- Kimyon
- Kırmızı toz biber
- 1,5 yemek kaşığı galeta unu
- 2 yemek kaşığı su
- 1 adet soğan
- 1 çay kaşığı karbonat