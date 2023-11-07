Airfryer'da lezzetli acılı tavuk kanatları nasıl yapılır? Videolu anlatım

Airfryer’da yemekler daha az yağlı hatta yağsız bir şekilde hazırlanabildiği için sıklıkla tercih edilmeye başladı. Peki ister ana yemek ister atıştırmalık olarak tüketebileceğiniz lezzetli acılı tavuk kanadı tarifini denemeye ne dersiniz? Airfryer’da yapabileceğiniz acılı tavuk kanatları için malzemeler şu şekilde:

Acılı tavuk kanatları için malzemeler