Airfryer'da lezzetli acılı tavuk kanatları nasıl yapılır? Videolu anlatım
Airfryer'da yapabileceğiniz leziz tavuk tarifleri arasında acı ama iştah açıcı, pratik bir acılı tavuk kanadı tarifi ile karşınızdayız. Lezzetli ve kolayca hazırlanan acılı tavuk kanatlarıyla lezzet şölenine hazır olun...
Airfryer’da yemekler daha az yağlı hatta yağsız bir şekilde hazırlanabildiği için sıklıkla tercih edilmeye başladı. Peki ister ana yemek ister atıştırmalık olarak tüketebileceğiniz lezzetli acılı tavuk kanadı tarifini denemeye ne dersiniz? Airfryer’da yapabileceğiniz acılı tavuk kanatları için malzemeler şu şekilde:
Acılı tavuk kanatları için malzemeler
- 8 adet tavuk kanadı
- 3 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1/2 çay kaşığı tuz
- 1/2 çay kaşığı karabiber
- 1/2 çay kaşığı acı toz kırmızı biber
- 1/2 çay bardağı barbekü sos
- 2 yemek kaşığı acı sos