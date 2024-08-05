Şef Eyüp Kemal Sevinç’ten doğrama ve bıçak tutma ipuçları
Korkmaz ve EKS Mutfak iş birliği ile ünlü Şef Eyüp Kemal Sevinç geçtiğimiz günlerde İtalyan lezzetleri özelinde bir workshop yaptı. Şef Eyüp Kemal Sevinç bu workshop’ta doğrama ve bıçak tutma üzerine tüyolar verdi.
Korkmaz, geçtiğimiz gün basın mensuplarına özel bir davet gerçekleştirdi. Davette ünlü şef Eyüp Kemal Sevinç, İtalyan lezzetleri özelinde bir workshop yaptı. Haberi aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz.
Video: Elele.com.tr
Söz konusu davette EKS Mutfak kurucusu ünlü Şef Eyüp Kemal Sevinç İtalyan makarnası ve tiramisu yapımının yanı sıra yemek hazırlık aşamalarının ipuçlarını da verdi.