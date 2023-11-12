Bu tarif çok pratik: Airfryer'da sağlıklı nohut cipsi nasıl yapılır?

Nohutu sadece ana yemek olarak düşünmeyenler için enfes bir tarifimiz var; hem de bunu Airfryer'da hızlı ve çabuk yaparak... Peki ama nasıl mı? Buyrun tarifimize...

Airfryer'da çıtır çıtır baharatlı nohut cipsi adeta alışılagelmişin ötesinde... Siz de farklı bir tat arıyorsanız buyrun sağlıklı nohut cipsini denemeye...

Malzemeler

  • 2 su bardağı haşlanmış nohut
  • 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Kekik
  • Kırmızı pul biber
  • Paprika
  • Sarımsak tozu
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