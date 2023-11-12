Bu tarif çok pratik: Airfryer'da sağlıklı nohut cipsi nasıl yapılır? Nohutu sadece ana yemek olarak düşünmeyenler için enfes bir tarifimiz var; hem de bunu Airfryer'da hızlı ve çabuk yaparak... Peki ama nasıl mı? Buyrun tarifimize... 12 Kasım 2023 Airfryer'da çıtır çıtır baharatlı nohut cipsi adeta alışılagelmişin ötesinde... Siz de farklı bir tat arıyorsanız buyrun sağlıklı nohut cipsini denemeye... Malzemeler 2 su bardağı haşlanmış nohut 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı Kekik Kırmızı pul biber Paprika Sarımsak tozu YEMEK Airfryer'da lezzetli acılı tavuk kanatları nasıl yapılır? 5 gün önce YEMEK Airfryer'da fit tavuk göğsü nasıl yapılır? Videolu anlatım 5 gün önce YEMEK Airfryer'da enfes köfte tarifi 5 gün önce YEMEK Airfryer ile çıtır çıtır patates kızartması nasıl yapılır? 5 gün önce