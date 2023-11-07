Airfryer'da fit tavuk göğsü nasıl yapılır? Videolu anlatım
Tavuk göğsü, hem lezzetli hem protein bakımından zengin bir besin. Airfryer'da tavuk göğsünden şöyle enfes ve sağlıklı bir yemek hazırlamak istiyorum diyorsanız kağıt kalemi hazırlayın. Airfryer'da fit tavuk göğsü tarifi veriyoruz...
Protein bakımından yoğun olan besinler, verdikleri kalori miktarları düşük olmasına rağmen tokluk hissi sağlarlar. Bu yüzden de diyetlerde oldukça sık tercih edilirler. Bu besinler arasında tavuk da listede yer alır. Peki tavuk göğsünü Airfryer'da denemeye ne dersiniz? İşte tavuk göğsü ile yapılabilecek tadıyla hayran bırakan fit tavuk göğsü tarifi için malzemeler...
Airfryer'da fit tavuk göğsü için malzemeler
- 2 tavuk göğsü
- Zeytinyağı
- Tuz
- Karabiber
- Sarımsak tozu
- Kırmızı toz biber
- Soğan Tozu
- Biberiye