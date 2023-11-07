Airfryer'da kaşarlı mantar nasıl yapılır?

Son zamanlarda mutfakların en sevilen aletlerinden biri olan Airfryer'lar ile yemek ve atıştırmalıkları hazırlamak artık çok kolay. Hem zamandan hem de yağdan tasarruf özelliğiyle bilinen Airfryer'da kaşarlı mantar denemeye ne dersiniz? İşte aradığınız Airfryer'da kaşarlı mantar tarifi...

Airfryer'da kaşarlı mantar için malzemeler: