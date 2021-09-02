Gerçek Fırın Sütlaç yapmanın püf noktaları (Video)
Lezzetli mi lezzetli fırın sütlaç yapmaya ne dersiniz? Yemek sitesi lezzet.com.tr editörü Başak Öngel'in fırın sütlaç tarifini sizlerle paylaşıyoruz. Gerçek sütlaç tarifini merak ediyorsanız da eğitmen Şef Arif Akdaş'ın fırın sütlaç yapım aşamalarını anlattığı bu videoyu izleyebilirsiniz.
Gerçek Fırın Sütlaç nasıl yapılır? diyor ve tüm püf noktalarını anlatan bir video arıyorsanız Eğitmen Şef Arif Akdaş'ın detaylı anlatımına bakabilirsiniz...
Ayrıca alternatif fırın sütlaç tarifi ve gerekli malzemeler için elele.com.tr'de yer alan Fırın Sütlaç Nasıl Yapılır? haberine bakabilirsiniz.