Gerçek Fırın Sütlaç yapmanın püf noktaları (Video)

Gerçek Fırın Sütlaç nasıl yapılır? diyor ve tüm püf noktalarını anlatan bir video arıyorsanız Eğitmen Şef Arif Akdaş'ın detaylı anlatımına bakabilirsiniz...

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