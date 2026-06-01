Mavi Dolunay bitti, şimdi ne olacak? En çok etkilenecek burçlar

Bu Mavi Dolunaydan En Çok Hangi Burçlar Etkilenecek?

Bu dolunay kadersel bir aksı tetiklediği için özellikle Değişken Burçlar hayatlarının temel yapı taşlarında (ilişkiler, kariyer, yerleşim) büyük dönüşümler yaşayacaklar.

1. Yay (En Yüksek Etki)

Dolunay sizin burcunuzda gerçekleştiği için bu dönemin mutlak başrolü sizsiniz sevgili Yaylar. Hayatınızda kişisel imajınızdan ilişkilerinize kadar devasa bir "tamamlanma" ve "farkındalık" evresindesiniz. Size hizmet etmeyen eski benliğinizi geride bırakıp, hayatınızda yepyeni bir sayfaya yelken açıyorsunuz.

2. İkizler (İlişkiler ve Aynalar)

Dolunay tam karşıt aksınızda gerçekleşti. Evliliğiniz, uzun süreli ilişkileriniz veya ortaklıklarınız bu dolunayın projektörü altında iyice belirginleşti. İlişkilerinizde alma-verme dengesini kurmak, gizli kalmış konuları konuşarak netleştirmek ve gerekirse köklü bitişler veya güçlü başlangıçlar yapmak önümüzdeki günlerin ana konusu.