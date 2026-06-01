Mavi Dolunay bitti, şimdi ne olacak? En çok etkilenecek burçlar
Her ay gerçekleşen dolunaylar, mayı ayında iki kez yaşandı. Bir ay içinde yaşanan ikinci dolunaya verilen isim olan dün gerçekleşen "Mavi Dolunay", astrolojik olarak enerjinin katlandığı, hayatımızda kadersel döngülerin kapandığı ve "artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı" o büyük kırılma noktalarını sembolize ediyor...
Mayısın ikinci dolunayı dün gece Yay burcunda meydana geldi. Bu dolunay; hakikat arayışını, inançları, uzak hedefleri ve zihinsel/ruhsal özgürleşme ihtiyacını zirveye taşıyor.
Dolunay fazı tamamlanmış olsa da, gökyüzünün bu devasa enerjisinin hayatlarımızdaki asıl yankıları, tortuları ve yön değişimleri önümüzdeki 10-14 gün boyunca asıl etkisini gösterecek.
Mavi Dolunay Bitti, Şimdi Etkileri Neler Olacak?
Yay burcundaki bu dolunay, hayatımızda uzun süredir "Görmezden geldiğimiz, iyimserlikle halının altına süpürdüğümüz veya aşırı fanatikçe savunduğumuz" ne varsa hepsini masaya yatırdı. Önümüzdeki günlerde yaşayacağımız ana temalar şunlar...
İllüzyonların Bitişi ve Gerçekler: Yay burcu gerçeği ve felsefeyi arar. Dolunayın bitişiyle birlikte hayatınızda körü körüne inandığınız bir durumun, bir ilişkinin ya da bir iş ortaklığının gerçek yüzünü çok net göreceksiniz. Maskeler düşecek, taşlar yerine oturacak.
Büyük İnanç ve Bakış Açısı Dönüşümü: "Ben asla yapmam" dediğiniz ne varsa, zihinsel olarak esnediğinizi ve hayata daha geniş bir pencereden bakmaya başladığınızı fark edeceksiniz.
Karmik Bağlar ve Kapanışlar: Bu Mavi Dolunay, hayatımızdaki miadı dolmuş, bizi geriye çeken, sürekli aynı döngüyü tekrarlatan "karmik" ilişkileri ve kalıpları şifalandırmak için son bir bitiş çizgisi çekti. Artık yürümeyen bağları özgür bırakma zamanı.
Yolculuk ve Özgürlük Arayışı: İçinizde ciddi bir prangalarından kurtulma, seyahat etme, taşınma, yeni bir eğitime başlama veya tamamen kabuk değiştirme arzusu tetiklenebilir.
Bu Mavi Dolunaydan En Çok Hangi Burçlar Etkilenecek?
Bu dolunay kadersel bir aksı tetiklediği için özellikle Değişken Burçlar hayatlarının temel yapı taşlarında (ilişkiler, kariyer, yerleşim) büyük dönüşümler yaşayacaklar.
1. Yay (En Yüksek Etki)
Dolunay sizin burcunuzda gerçekleştiği için bu dönemin mutlak başrolü sizsiniz sevgili Yaylar. Hayatınızda kişisel imajınızdan ilişkilerinize kadar devasa bir "tamamlanma" ve "farkındalık" evresindesiniz. Size hizmet etmeyen eski benliğinizi geride bırakıp, hayatınızda yepyeni bir sayfaya yelken açıyorsunuz.
2. İkizler (İlişkiler ve Aynalar)
Dolunay tam karşıt aksınızda gerçekleşti. Evliliğiniz, uzun süreli ilişkileriniz veya ortaklıklarınız bu dolunayın projektörü altında iyice belirginleşti. İlişkilerinizde alma-verme dengesini kurmak, gizli kalmış konuları konuşarak netleştirmek ve gerekirse köklü bitişler veya güçlü başlangıçlar yapmak önümüzdeki günlerin ana konusu.