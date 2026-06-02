İkizler burcu ile uzun ilişki yaşamak için ne yapmanız lazım?

ÖZGÜRLÜK ALANINA SAYGI DUYUN

İkizler burcu bir hava elementidir. Havayı bir kutunun içine hapsetmeye çalışırsanız ne olur? Hava sıkışır ve ilk fırsatta o kutuyu patlatıp kaçar.

Aşırı kıskançlık, sürekli hesap sorma, "Neredeydin, kiminleydin?" baskıları bir İkizler’i uzun vadeli bir ilişkiden ışık hızıyla uzaklaştırır.

Onun kendi arkadaş grubuyla sosyalleşmesine, yeni hobiler edinmesine ve bazen sadece kendi zihniyle baş başa kalmasına izin verin. Siz ona ne kadar geniş bir özgürlük alanı tanırsanız, o o güvenli limana ve size o kadar büyük bir sadakatle geri dönecektir.