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5 Kasım Hangi Burç? 5 Kasım Burcu, Özellikleri ve 5 Kasım'da doğan ünlüler

Bugün 5 Kasım 2021... Peki, 5 Kasım hangi burç oluyor? 5 Kasım'da doğanların burç özellikleri neler? 5 Kasım'da doğan ünlüler kimler? Bu soruların yanıtlarına birlikte bakalım...

5 Kasım Hangi Burç? 5 Kasım Burcu, Özellikleri ve 5 Kasım'da doğan ünlüler

Doğar doğmaz nasıl bir isme sahip olunuyorsa, yine doğum tarihiyle birlikte herkes bir kişilik özelliğine sahip oluyor. Doğduğunuz ay, gün hatta saate göre burç yorumları yapılır.  5 Kasım hangi burç, özellikleri neler? 5 Kasım'da doğan Türk ile yabancı ünlüler kimler?  5 Kasım tarihinde doğan kişilerin burçlarını öğrenmek ve burçlarının özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız yazımıza göz atabilirsiniz...

 

5 KASIM: AKREP BURCU

Peki, 5 Kasım hangi burç oluyor? 5 Kasım'da doğanların burcu su grubu burçlarından akreptir. Akrep burcu 23 Ekim ve 21 Kasım tarihleri arasını kapsamaktadır.

AKREP BURCU ÖZELLİKLERİ

Akrep Burcu özellikleri ise şöyledir:

Akrep Burcu Erkeği Özellikleri:

  • Gizemlidir. Akrep burcu erkeğinde her zaman farklı bir gizem vardır. Onları tam olarak çözmek imkansız olabilir.
  • Akrep erkekleri bir kez kendilerine bir hedef belirledilerse o hedeften asla vazgeçmezler.
  • Akrep burcu erkeği hırslıdır. Ulaşmak istediği şeyi elde etmek için elinden geleni yapar.
  • Akrep burcu erkeği birisi hakkında düşüncelerini asla saklamazlar. Bu bazen küstahça gelebilir ama dürüst oldukları için bir şey gizlemezler.
  • Akrep erkekleri cinselliğe düşkündür. Tutkulu olan akrep burcu erkeği ile cinsel birlikteliğiniz mükemmel olabilir.

 
Akrep Burcu Kadını Özellikleri:

  • Akrep kadınları genelde dominant kadınlardır. Herkese uyum sağlamak istemezler.
  • Kendi istekleri uğruna savaşırlar.
  • Akrep burcu kadını akrep burcu erkeği kadar tutkuludur.
  • Duygularını gizlemeyi iyi bilir. Dışarıdan çok soğuk görünseler de aslında içlerinde yoğun duygular yaşalar. Fakat bunu belli etmek istemezler.
  • Akrep burcu kadını sezgilerine güvenerek hareket eder. Sezgileri oldukça kuvvetlidir.
  • Akrep burcu kadını çok çalışkan bir burçtur. İnandıkları yolda sonuna kadar risk almayı severler.

 
AKREP BURCU HANGİ BURÇLARLA UYUMLU?

Akrep Burcu-Boğa Burcu
Akrep Burcu-Oğlak Burcu
Akrep Burcu-Başak Burcu
Akrep Burcu-Aslan Burcu

5 KASIM'DA DOĞAN ÜNLÜLER

  • Bryan Adams (Şarkıcı)
  • Kevin Jonas (Müzisyen)
  • Bibras Natkho (Futbolcu)
  • Meltem Cumbul (Oyuncu)
  • Açalya Samyeli Danoğlu (Manken)
  • Sergen Yalçın (Teknik direktör)
  • Çağlar Ertuğrul (Oyuncu)
  • Murat Evgin (Besteci)

BURÇLARIN SIRALAMASI

KOÇ BURCU: 21 Mart-19 Nisan
BOĞA BURCU: 20 Nisan-20 Mayıs
İKİZLER BURCU: 21 Mayıs-20 Haziran
YENGEÇ BURCU: 21 Haziran-22 Temmuz
ASLAN BURCU: 23 Temmuz-22 Ağustos
BAŞAK BURCU: 23 Ağustos-22 Eylül
TERAZİ BURCU: 23 Eylül-22 Ekim
AKREP BURCU: 23 Ekim-21 Kasım
YAY BURCU: 22 Kasım-21 Aralık
OĞLAK BURCU: 22 Aralık-19 Ocak
KOVA BURCU: 20 Ocak-18 Şubat
BALIK BURCU: 19 Şubat-20 Mart


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