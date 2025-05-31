Şimal'in acılı eşi Necati Arıcı'dan yeni paylaşım

Ünlü şarkıcı Şimal yıllardır kanserle mücadele ediyordu. 2021 yılında meme kanseri teşhisi konulan ve zorlu bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan sanatçı, geçtiğimiz yıl ise rutin kontroller sırasında beyninde tümör olduğunu öğrenmişti.

4 Mayıs'ta aniden rahatsızlanan Şimal, acil olarak hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Daha önce üç kez metastaz geçirdiği bilinen 39 yaşındaki şarkıcının durumu kritikti.

ŞİMAL HAYATINI KAYBETTİ

Ünlü şarkıcı Şimal'den acı haber geldi. 39 yaşındaki şarkıcı hayatını kaybetti. Şarkıcının ölüm haberi şahsi Instagram hesabından duyuruldu.

İSTANBUL'DA CENAZE TÖRENİ

Acı haberin ardından İstanbul’daki cenaze törenine sanat dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı.

Merve Özbey, Derya Uluğ, Gökçe Kırgız ve Murat Dalkılıç gibi isimler Şimal'i son yolculuğuna uğurladı.

KUŞADASI'NDA TOPRAĞA VERİLECEK

Ünlü sanatçı Şimal, Kuşadası’nda toprağa verilecek. Cenaze töreni sonrası ünlü şarkıcının acılı eşi Necati Arıcı'dan yeni bir paylaşım geldi: