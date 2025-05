Sydney Sweeney'den sıra dışı bir karar! Kendi duş suyundan sabun üretti

Hollywood’un en çok konuşulan isimlerinden Sydney Sweeney, alışılmışın dışında bir fikirle gündeme geldi. "Euphoria" dizisi ve "Anyone But You" filmiyle ünlenen Sydney Sweeney, kendi kullandığı banyo suyunu geri dönüştürerek sabun haline getirdiğini açıkladı.

27 yaşındaki Sydney Sweeney, hayranlarından birinin fikriyle, bir şirketle iş birliği yaparak yıkandığı sudan sabun üretmeye başladı.

Ürün, "açık hava huzurunun en saf hali" olarak tanımlanıyor ve çam; köknar, yosun gibi doğal aromaları içeriyor.

İlk etapta 5 bin sabun üretildi. Her satın alan kişiye, sabunun Sweeney'in banyo suyundan üretildiğine dair sertifika veriliyor. Talep çok olunca Sydney Sweeney, talebe yetişebilmek için günde bir kaç kez yıkanmaya başladı.

Variety’ye Mart 2024’te verdiği bir röportajda oyuncu, bedeninin aşırı cinselleştirilmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti: “İnsanlar benimle ilgili her şeyi konuşma hakkına sahip olduklarını düşünüyorlar. Artık Sydney olarak bana ait bir şey kalmamış gibi hissediyorum.”