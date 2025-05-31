Uzak Şehir dizisinin sezon finalinden yeni fotoğraflar yayınlandı
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın başrollerini paylaştığı Mardin’de çekilen Uzak Şehir dizisi Pazartesi günü sezon finali ile yaz arası verecek. Uzak Şehir dizisinin sezon finalinden yeni fotoğraflar yayınlandı.
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir 28. bölümü ile sezon finaline girmeye hazırlanıyor.
Başrollerinde Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın yer aldığı Uzak Şehir dizisinin sezon finalinden yeni fotoğraflar yayınlandı.
Uzak Şehir 28. bölümde neler olacak?
Kaya’nın Nadim’le birlikte geçirdiği kaza herkesi derinden sarsarken, Sadakat bir kez daha evlat acısıyla sınanır. Babasına yapılanların ardından kontrolünü kaybeden Demir, hesap sormak üzere Cihan’ın karşısına çıkar. Aralarındaki düşmanlığın asla son bulmayacağını, acı sözlerle ifade eder.
Nare ve Şahin, önlerindeki tüm engeller kalkınca evlenmeye karar verir. Gizlice çıktıkları bu yol onları mutlu sona ulaştıracak gibi görünürken, karşılarına çıkan sürpriz biri hikâyelerini baştan sona değiştirecek midir?