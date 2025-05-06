Dolunaydan etkilenen burçlar hangileri?

Dolunay zamanlarında duygusal ve enerjik dalgalanmaları daha yoğun hisseden burçlar, genellikle su grubu ve değişken burçlardır. İşte dolunaydan çabuk ve yoğun etkilenen burçlar:

DOLUNAYDAN EN ÇOK ETKİLENEN BURÇLAR

1. Yengeç

Ay tarafından yönetildiği için dolunay onun üzerinde çok güçlü etkiler yaratır. Ruh hali, duygular, içsel çatışmalar derinleşir. Aile, geçmiş, güven konularında duygusal dalgalanma yaşayabilir.

2. Balık

Zaten sezgisel ve hassas olan Balık, dolunayda rüyalar, içgörüler, kararsızlıklar yaşar. Manevi olarak yoğun etkilenir, dalgınlık ve duygusal karmaşa yaşayabilir.

3. Akrep

Dolunay, Akrep'in gizli duygularını ve bastırdığı şeyleri yüzeye çıkarabilir. Tutkulu ve derin duygularla tetiklenebilir, dönüşüm ve farkındalık yaşayabilir.

4. İkizler

Değişken yapısı nedeniyle dolunay etkisinde kararsızlık, içsel huzursuzluk ve yoğun zihinsel hareketlilik hissedebilir. Uyku problemleri, ani kararlar gündeme gelebilir.

5. Başak

Aşırı analiz ve mükemmeliyetçilik dolunayda artabilir. Zihinsel yorgunluk ve detaylara takılı kalma durumu yaşayabilir.

6. Yay

Değişken burç olduğu için enerji iniş çıkışlarına açıktır. Hayat felsefesi, inançlar ve gelecek hedefleri sorgulanabilir.

Dolunay etkisini daha net anlamak için doğum haritanda Ay burcu ve Güneş-Ay açıları da oldukça önemlidir.

Dolunayın Genel Etkileri

Dolunaylar genellikle bir döngünün tamamlanmasını, bir konunun netliğe kavuşmasını veya bir durumun doruk noktasına ulaşmasını temsil eder. Bu dönemde duygusal iniş çıkışlar yaşanabilir, sırlar ortaya çıkabilir ve önemli kararlar alınabilir.

Unutmayın: Bu genel bilgilerdir. Dolunayın sizi nasıl etkileyeceğini en doğru şekilde anlamak için kişisel doğum haritanızı ve dolunayın haritanızdaki yerleşimini incelemek önemlidir. Bir astrologdan destek almak bu konuda size yardımcı olabilir.