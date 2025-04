Hoşgeldin Yılan senesi: Çin astrolojisinde Yılan sembolizmi ve 2025 Yılan yılına dair her şey

Feng Shui ve Çin astrolojisinde kullandığımız zaman döngüsünde, tüm gezegenlerin hizalanması 180 yıllık büyük döngüyü oluşturur. 180 yıllık büyük döngü, 60’lık devirlerden ve bu devirler de 20 yıllık periyotlardan meydana gelir. 20 yıllık periyotlar, Satürn-Jüpiter kavuşumları iken 60’lık devirler, Satürn ve Jüpiter’in aynı noktada hizalanmasını anlatır. 20 yıllık periyotlar, 1’den 9’a kadar bir sayı ile temsil edilir.

Elele Şubat - Mart 2025 sayısından.

Hazırlayan: Meltem Özertem

Buna göre 2024 ile yepyeni bir periyot, yani yepyeni 20 yıllık bir döngü başladı. 2024’ten 2044’e kadar sürecek bu dönem 9.periyot yani ateş çağı olarak geçiyor.

9. Periyot, 2043 senesi ile sona ererken, aynı zamanda 180 yıllık bir büyük döngüyü de geride bırakıyor olacağız. 1’den 9’a kadar sıralanan 20 yıllık periyotlarda 9, sonuncu periyot demek. Sonra 1. periyot ile yeniden başlayacağız.

“Derisini değiştirmeyen yılan ölmeye mahkumdur. Bu durum fikirlerini hiç değiştirmeyen zihinler için de geçerlidir.” Friedrich Nietzsche

1844’ten bu yana devam eden 180 yıllık büyük döngünün, şahitlik edebildiğimiz modern zamanlarında, yani yaklaşık 1944’lerden bugüne, 5-6-7 ve 8. Periyotlar, hep metal ve toprak elementi ile geçti. Şimdi 9. Periyotla beraber, ateş elementinin devri başlıyor. 1’den 9’a kadar sıralanan periyotlar arasında tek ateş dönemi 9. periyottur. Aynı zamanda diğer tüm elementlerin (metal, su, ağaç, toprak, ağaç) durumunu değiştirebilen tek element olan ateşin, döngünün son halkası olması da oldukça anlamlıdır.

Geride kalan son 4 periyot yani yaklaşık 80 senede deneyimlediğimiz toprak ve metal elementleri, sabit, durağan ve yavaşken; ateş elementi, değişken, öngörülemez ve hızlıdır. Ateş çağının getireceği farklı etkileri bir kenara koyarsak, sadece değişken ve öngörülemez niteliğine bakarak dahi, hayatlarımıza önemli ve köklü değişimleri getireceğini öngörmek çok da zor olmaz. Geride kalan periyotlar geleneği, sabit fikri, sahip olmayı, kural ve düzeni ifade ederken; ateş çağı bu yönüyle, yeniliği, sürekli değişimi ve bilineni yakıp dönüştürmeyi işaret ediyor.

Çin Astrolojisine göre, 2025 yılı ‘Yin Ağaç Yılan Yılı’ olarak geçiyor ve 3 Şubat 2025’ten, 3 Şubat 2026’ya kadar sürecek.

2025 senesi ile ateş çağının ateş senesine giriyoruz. Çünkü 2025 yılını temsil eden Yılan burcunun elementi ateştir. Bu demektir ki ateş elementinin gücünü ve etkisini her anlamda hissedeceğimiz bir sene bizleri bekliyor. Ateş elementi, her an değişen bir niteliktedir; bu sebeple değişim, dönüşümle, yaratıcılıkla ilgilidir, hız demektir, duyguları en üst noktada yaşamayı anlatır, ruhu ve özü işaret eder. Bu anlamda son derece özgürleştirici bir yönü olmasına rağmen, belirsizliği ve değişimi de beraberinde getirerek, alışageldiğimiz düzeni dönüştürecektir. Dolayısıyla önümüzde hem heyecan verici hem de zorlayıcı bir sene var.

Diğer taraftan, 2025 senesinin burcu olan Yılan, sembolizm açısından da oldukça önemli ve güçlü bir figür olarak öne çıkar. Evrensel bir metafor olarak yılana, birçok kültürde ve mitolojide çokça anlamlar atfedilmiştir. İnsanlığın düşünce ve hikâye dünyasında bu kadar güçlü bir yer tutan yılan figürü, Çin astrolojisinde de önemli etkiler ve anlamlar taşır.

Geride bıraktığımız sene sizin için nasıl olursa olsun, binlerce olasılıkla yepyeni bir yıl daha başlıyor. Senenin bizler için planladıklarını, olayları ve olacakları değiştiremeyiz. Ama kendi planlarımızı, senenin etkileriyle uyumlu hale getirebiliriz. Yılanın en önemli özelliğinden yola çıkarak, 2025 senesinin en temelde bir kabuki değiştirme senesi olduğunu hatırlatıp detaylara geçelim.

Ateş elementi, görme yetimizi temsil eder; bu, gözle görünenin ötesine geçerek üçüncü gözümüzü, yani sezgilerimizi de işaret eder. Yılan burcunun içinde gizli yang ateş, güneşin enerjisi gibi parlayarak, karanlıkta saklanan hiçbir sırrın kalmayacağını vurgular.

2025: Yin Ağaç-Yılan senesi

Astroloji deyince aklınıza gezegenler gelecektir. Ancak Çin astrolojisi bu yönüyle Batı astrolojisinden ayrılır. Çin astrolojisi, evrendeki her şeyi elementlerle ifade eder. 5 element (su-ağaç-ateş-toprak-metal), etrafımızda olup biten her şeyin arkasındaki 5 temel güç ya da enerji olarak tanımlanır. Bu yönüyle oldukça kapsayıcı ve bütünsel bir yaklaşım sunar.

Çin astrolojisinde her bir zaman dilimi 2 element ile ifade edilir. Dolayısıyla bir yılı, ayı, günü ve saati anlatan elementleri bulabilmek için, Çin takviminden yararlanılır.

Çin takvimi, belirli bir tarihi, beş temel element olan ağaç, ateş, toprak, metal ve su ile birlikte Çin zodyağındaki 12 hayvanla eşleştiren bir sistemdir. Bu sistemde, zamanı belirten her bir öğe (yıl, ay, gün ve saat) hem iki elementle hem de bir Çin burcu ile tanımlanır. Bu sebeple elementler takvimi de denir.

Çinlilerin Güneş takvimi, diğer adıyla Hsia takvimi bizdeki maarif takvimine benzer. Hsia Hanedanlığı’nda ortaya çıktığı için adını bu hanedanlıktan almıştır. Diğer adı ise çiftçi takvimidir. Çin takviminde zamanı gösteren sütunlarda yer alan elementler üst üste yazılır. Alttakiler yer hanesi, üsttekiler gök hanesi olarak geçer. Yer hanesindeki elementler aynı zamanda 12 Çin burcundan biri ile gösterilir. Örneğin, 2025 yılı “Yin Ağaç Yılan” olarak tanımlanır. Yılan burcunun elementi ise Yin Ateştir. 2025 senesinin elementlerle yazılışı şu şekildedir:

Yılan sembolizmi

Yılanın belki de en belirgin özelliklerinden biri kabuk değiştirmesidir. Dolayısıyla hem fiziksel hem ruhsal yenilenme, dönüşüm ve değişimi simgeleyen belki de en güçlü sembollerden biridir. Kabuk değiştiren yılan, bu özelliği sebebiyle aynı zamanda eskiyi bırakma, yeniye doğru adım atmayı da anlatır. Yeni başlangıçları, yaşamda önemli dönüm noktalarını ve bilinç değişimlerini de temsil eder.

Yılan, tıpta ve sağlıkla ilgili birçok sembolizmde de yer alır; Asclepius’un yılanlı tıbbî sembolü gibi. Kabuk değiştiren yılanın yenilenme ve değişim etkisi, bu defa da iyileşmeyi, yeniden başlamayı ve fiziksel ya da ruhsal yaraların kapanarak yeniden sağlığa kavuşmayı temsil eder.

Yılan, pek çok kültürde, ölüm ve yeniden doğuş temalarını da içerir. Bu sebeple, eski alışkanlıkların, eski düzenin veya yaşam biçimlerinin sona erip yerini yeni olana bırakması olarak da yorumlanır.

Yılana atfedilen tüm bu sembolik anlamlar, Çin astrolojisinde de Yılan burcunda karşılık bulur. Yılan burcu değişimin ve dönüşümün temsilcisidir. Dolayısıyla 2025 Yılan senesini tek kelime ile özetlemek zorunda olsaydık, doğru kelime transformasyon olurdu. 2025 senesi hem kişisel hayatlarımıza hem de toplumsal ve sosyal boyutta, köklü ve kaçınılmaz değişimleri getirecek bir yıl olacaktır. Değişimlerin de zorlu süreçler olduğunu unutmamak gerekir.

Diğer taraftan Yılan, birçok kadim kültürde bilgelik, gizem ve ruhsal bilgiyle ilişkilendirilmiştir. Yılan, kendini yenileyebilen bir hayvan olarak, öğrenen, olgunlaşan, içsel bir bilgeliği de temsil eder. Eski Yunan mitolojisinde, yılanlar genellikle tanrılarla ve kehanetle ilişkilendirilir. Hem toprağın altında hem de üstünde yaşayabildiği, hareketsiz hatta ölü gibi durup aniden hamle yapabildiği için son derece mistik, tekinsiz, korkulan bir tarafı da vardır. Dolayısıyla bazı kültürlerde yılan, kötülüğün ve tehlikenin sembolü olarak da görülür. Hristiyanlıkta, yılan, Şeytan’ı temsil eder ve günahı simgeler. Bu bağlamda, yılanlar insanları aldatma ve tehlikeye atma potansiyeli taşıyan varlıklar olarak algılanır.

Çin geleneklerinde yılan, saygı duyulan bir figürdür. İnsanlığı yarattığı söylenen Çin tanrıçası gövdesi yılan, başı insandır. Çin ejderhasının da gövdesi yılana benzer. Bugün Çin’in bazı yerlerinde insanlar hâlâ avlularında bulunan bir yılanın iyi şans getireceğine inanır.

Çin astrolojisindeki Yılan burcu da benzer şekilde, ani ve sarsıcı olayları getirebilen bir burç olarak öne çıkar. Garip, açıklanması zor ve mistik olaylarla, ölümle ilişkilendirilir. 2025 senesini sadece Yılan burcu ile okuduğumuzda, sarsıcı, ani ve hızlı gelişen değişimlerin yılı diyebiliriz.

Bu semboller, mitler ve hikayeler, 2025 için değerli bilgiler sunuyor bize. Amerikalı yazar, mitolojist Joseph Campbell, sembollerin ruhun derinliklerinden dökülüp, ruha hitap etttiğini ve manevi yaşantımızın en derin yerleri ile günlük varoluşumuzu sürdürmemizi sağlayan bilinç katmanı arasındaki iletişimi sağladığını söyler.

Tüm bu etkileri ve sembolizmi beraber değerlendirdiğimizde, yaşam döngülerini onurlandırmak, dönüşümü kucaklamak ve zorluklar karşısında bilgelikle hareket etmek, 2025 senesinin ana temaları olacaktır. Yılan sembolizmiyle bağlantı kurarak, yıl boyunca bir amaç ve yenilenme duygusuyla ilerlemeyi hatırlayabilir ve ilham alabiliriz.

Ancak bir senenin ruhunu ve getireceği etkileri anlamak için tek başına senenin burcuna ve elbette sembolizme bakmak yeterli olmaz. Her seneyi temsil eden 2 tane element vardır. Bu elementlerin karakteri ve temsil ettikleri konular da bize o senenin gündemini söyler. Seneyi temsil eden iki element, Yin Ağaç ve Yin Ateş, 2025 senesinin iklimini anlatır bize.

Yin Ağaç

Yin ağaç, çiçek, sarmaşık, çimen veya eğrelti otu gibi küçük bir bitkidir; esnek ve uyum sağlama yeteneğiyle dikkat çeker. Bu sebeple elementler içinde adaptasyon ve uyum açısından en güçlü beceriye sahip elementtir. Yin Ağaç, son derece naif ve zarif bir enerjiyi işaret eder. Diplomasiyi, uzlaşmayı, bir yolunu bulmayı, arabuluculuğu anlatır.

Her elementin bir yin bir de yang olanı vardır. Örneğin ağaç elementi genel olarak iyilik, yardımseverlik ve öfke duygusunu temsil eder. Ancak yang ağaç ve yin ağaç birbirinden farklı etkilere sahiptir. 2024 senesinde yang ağaç, senenin elementlerinden biriydi. 2025’te ise yin ağaç elementinin etkilerini yaşayacağız.

Yang ağaç liderdir; yin ağaç ise onun danışmanıdır, ikinci sıradadır. Bir nevi ikinci adamdır. Yin ağaç, perde arkasında stratejiler geliştiren insanları temsil eder. 2024 senesi liderlerle ilgiliydi, 2025 ise onların arkasındaki adamlarla, danışmanları, kurmayları yani ikinci adamlarıyla ilgili olacaktır.

Yin ağaç, diplomasideki ustalığıyla tanınır ve 2025 yılı, insanların daha iyi bir geleceğe ulaşma arayışında müzakereler, diplomasi ve taktiklerle bu yolu bulma isteği içinde geçecektir diyebiliriz. Yin ağaç, tatlı dilli bir konuşmacıdır; dolayısıyla, 2025 yılında birçok güzel ve yumuşak söz duyacağız. Ağaç elementinin güçlü olduğu bahar ve kış aylarında, ülkeler arasında barış anlaşmaları, ateşkesler veya diyalog gayreti görebiliriz; ya da en azından diplomasi yoluyla çözümler bulma çabaları ön plana çıkabilir. Aynı elementlerin bir araya geldiği 1965 senesinde örneğin Hindistan ve Pakistan arasındaki çatışmalar ateşkesle sonuçlanmıştı. Bu nedenle, 2025’te bazı bölgelerde barış sağlama ve uluslararası çatışmaları çözmek adına en azından diplomasiye dönülme şansı olabilir.

Ancak, küçük bitkilerin rüzgârın yönüne göre uyum sağladığını da unutmamak gerekir. Bu nedenle elde edilen barış ya da uzlaşı ortamı fazla uzun sürmeyebilir. Yine de 2025 yılında bazı ülkeler, yin ağaç döneminin etkisiyle barış ortamı yaratabilir. Yin ağaç, uzun vadeli başarıyı hedefleyen bir uzlaşma arzusunu temsil eder, çünkü kalıcı sonuçlar elde etmek ister.

2025’te ülkeler, fikir birliği sağlama konusunda daha uyumlu bir yaklaşım sergileyebilir. Yin ağacın karakteristik özelliklerinden biri, tehdit altında olduğunda güneşe ulaşmanın en iyi yolunun daha büyük bir ağaca tırmanmak olduğunu bilerek hareket etmesidir. Bu nedenle, önümüzdeki yıl ülke ittifaklarının siyasette öncelik kazanması muhtemeldir. Yin ağaç, amacına ulaşmak için diğerlerinin desteğini önemser ve bu desteği alabilmenin yollarını bilir.

Fakat, yin ağaç elementinin bu barış ve diplomasi etkisinin oldukça değişken ve kolayca sarsılabilir bir konumda olduğunu da vurgulamak gerek. 2025’te Yin Ağaç, Yin Ateşin, yani Yılan burcunun üzerinde yer alıyor. Bu durumu ateşin üzerinde bir çiçeğe benzetebiliriz. Yılan burcunun ani, tahmin edilemez ve değişken yapısını da unutmamak gerekir.

Yin Ağaç elementi, 2025 yılının üste yazılan elementi olarak, öne çıkan elementi olacaktır. İnsanlar olaylara ve konulara, 2024’teki kadar sert ve uzlaşıdan uzak yaklaşmak yerine daha diplomatik olmayı tercih edecektir. Yin Ağacın senenin öne çıkan elementi olması, Yin Ağaç günü doğmuş olan kişilerin de bu sene, ön planda olacağını ve fark edileceğini işaret eder. Dolayısıyla, Yin Ağaç günü doğanlar, 2025’te göz önünde olacak ve bir şekilde kendilerinden söz edilmesini sağlayacaklardır.

Yılan burcunda olanların kendi gücünü ele alma, karar süreçlerinde cesaretle ve güvenle hareket etme senesi. 2025 boyunca bu zorlu etkileri en aza indirmek adına Yılan yılında doğanlar da üzerlerinde bir maymun burcu sembolü taşıyabilir.

Yılan burcunun elementi: Yin ateş

2025 senesinin yöneticisi Yılan burcunun elementi yin ateştir. Yin ateş, duygusal ve tahmin edilemez bir enerjiyi anlatır. Tıpkı bir mum alevi gibi hızlı ve öngörülemezdir. Aniden olayları tetikleyebilir. Yin ateş, anlık duygusal dalgalanmalarla kendini gösterebilir; bir an sessizken, bir başka an tehlikeli hale gelebilir. Bir anda patlayıp, yakıp, yıkabilir. Yılan burcunun değişken ve öngörülemez karakterine, yin ateş elementinin, ani ve beklenmedik patlamalara işaret eden karakteri eklenince, 2025 yılı, öfke patlamalarına, başkaldırı ve isyanlara, protestolara sahne olabilir. Yin ateş, mum ateşine benzer. Mum ateşi benzetmesi sizi yanıltmasın. Mum ateşi titrek, dengesiz ve güvenilmezdir. Bir kıvılcımdır. Kolayca büyük patlamaları, yangınları tetikleme potansiyeli taşır. Silahlı çatışma ve cinayetleri yani silah ve mermiyi ifade eder. Aynı zamanda, çok hassas, öngörülemeyen ve fevri duyguları temsil eder. Tarihe baktığımızda büyük felaketlerin, patlamaların, cinayetlerin, yangınların yin ateş elementi ile bağlantılı olduğunu görüyoruz. Örnek vermek gerekirse 11Eylül saldırıları, Hiroşima’ya atılan atom bombası hep yin ateş günüdür.

Yılan, gizli olaylarla, hayaletlerle ve ölülerle ilişkilendirilir. Bu nedenle, 2025 yılında tuhaf ve açıklanamaz olayların yaşanması da olasıdır. 2025 yılında daha fazla hayalet ve metafizik konulara dair haberler görebiliriz. Yılan burcu dedektiflik yeteneği ile bilinir; dolayısıyla, 2025’te neler keşfedeceğini göreceğiz. Genel olarak, 2025’in tartışmalı ve hızlı gündemi ile öne çıkacak bir yıl olacağı aşikar.

Yin ağaç, kendine güvenmez ve harekete geçmekte isteksizdir; diplomatik olmayı tercih eder. Dayanıklı değildir, ancak aşırı derecede sahiplenicidir. Düşünürseniz dünyanın ne kadar geniş bir alanı çimenler, otlar, çiçekler yani yin ağaç ile kaplı.

Yin ağacın bu genişlemeci ve sahiplenici doğası, diplomasi yeteneği ancak kırılgan, dayanıksız karakteri, yin ateşin duygusal ve tahmin edilemez doğası ve Yılan burcunun kompleks yapısı, 2025’te aniden gelişen ve hızla yayılan olayların, zorlayıcı ama kaçınılmaz değişimlerin habercisi diyebiliriz.

Sırlar açığa çıkacak!

Ateş elementi, görme yetimizi temsil eder; bu, gözle görünenin ötesine geçerek üçüncü gözümüzü, yani sezgilerimizi de işaret eder. Yılan burcunun içinde gizli yang ateş, güneşin enerjisi gibi parlayarak, karanlıkta saklanan hiçbir sırrın kalmayacağını vurgular. 2025 yılında, birçok gizli sır ve gerçeklerin gün yüzüne çıkması beklenebilir. Güneşin güçlü ışığı altında, tüm saklı kalmış durumların ifşa olması kaçınılmaz görünüyor.

Bu sene bir araya gelen yin ağaç ve Yılan burcunun yarattığı sembollerden bir de çıplaklıkla ilgilidir. Bu sebeple 2025’te cinsel skandalların ve toplumsal normların sorgulanması ve bu alanda da değişim ve dönüşüm taleplerinin ön plana çıkması muhtemeldir.

Sonuç olarak, 2025 yılında hem bireysel hem de toplumsal düzeyde bir aydınlanma, sezgisel güçlerin artışı ve cinsellik gibi konuların daha fazla sorgulandığı, konuşulduğu bir yıl olarak öne çıkacaktır. Bu değişim süreci, eski düşüncelerin geride bırakılması ve yeni perspektiflerin benimsenmesi ile şekillenecektir. Toplumu daha bilinçli bir geleceğe taşımasını dileriz. 2025 yılı, değişim ve dönüşümün tam ortasında, bizi yeni ufuklara yönlendirecek bir yıl olacak şüphesiz.

Seyahat yıldızı

Yılan, ‘Seyahat Atı’ olarak kabul edilir. 2025’te yıl birçok insan seyahat edecek, ev değiştirecek veya ülke değiştirecektir. Seyahat yıldızı, dünya gündeminin en önemli konularından biri olan göç meselesini de etkileyebilir. Seyahat yıldızı, temelde hareket getirir. Yılan, yin ateşin patlama etkisi sebebiyle havacılık kazalarıyla da ilişkilendirilebilir. Diğer yandan hızlı hareket eden, uzun bir kara hayvanı olması sebebiyle de demiryolu ve tren kazaları gibi olaylar da malesef gündemde olabilir. Yılanın gizem, ölüm ve dedektif niteliği, önceki kazalarla ilgili hukuki davaları gündeme getirebilir.

Sanat ve eğlence

2025 yılı, zarafet ve estetik anlayışının ön plana çıkacağı bir dönem olacak, çünkü yin ağaç, Coco Chanel gibi zarif ve stil sahibi figürleri temsil eder. Coco Chanel de bir yin ağaç gününde doğmuştur. Bu da yin ağaç senesinde, hem bireysel görünümde hem de moda dünyasında daha rafine ve şık bir yaklaşımın hâkim olacağı anlamına geliyor.

1965’te Mary Quant’ın mini eteği popüler hale getirmesi gibi, 2025’te de moda dünyası yeni akımlarla dikkat çekecek. Yeşil ve doğanın renkleri, yin ağacın temsil ettiği küçük bitkilerden esinlenerek öne çıkacak; aynı zamanda ateş elementinin yansıması olan canlı kırmızı, turuncu ve sarı tonları ile metalik dokunuşlar da moda sahnesinde yerini bulacaktır. Yılan sembolü de moda ve tasarım dünyasının bu seneki gözdelerinden olacağına hiç şüphe yok.

Yin ağacın yaratıcı, estetik doğası ve yetenekli elleri temsil etmesi sebebiyle, 2025, güzel sanatların ve el işçiliğinin, yeniden değer kazandığı bir sene olacaktır. Ellerini ustalıkla kullanan insanlar, dikiş, müzik, resim gibi alanlarda büyük başarılar elde edebilir, öne çıkabilir. Özellikle moda ve tekstil sektöründe daha rafine ve sofistike tasarımlar görebiliriz. Bu, 2025’in sanata, zerafete ve detaylara değer verilen bir yıl olacağı anlamına da gelir.

Bu yıl, şıklık, estetik, sanat ve eğlence, dünyasının her köşesinde hissedilecek; 2025, modadan sanata kadar her alanda zerafeti ve yaratıcı enerjiyi kutlayacak bir yıl olacak.

Sembolik yıldızlar: Kişisel haritalarda 2025 etkisi

Nobleman: Koruyucu Melek yıldızı

Çin astrolojisinde hayvanlarla temsil edilen bazı burçlar, aynı zamanda ‘sembolik yıldız’ olarak tanımladığımız enerjileri taşırlar. Sembolik yıldızlardan en önemlisi olan, Nobleman ya da ‘Koruyucu Melek’ olarak tanımlayabileceğimiz yıldız son derece pozitif bir enerjiyi ifade eder. Bazıları bu olumlu enerjiye doğuştan sahiptir. Bazen de gelen seneler ya da şans dönemleri bu etkiyi getirir. Nobleman ya da Koruyucu Melek bizim için işleri kolaylaştıran, ihtiyaçlarımızı karşılayan, bize yardımcı insanları işaret eder. Nobleman etkisinde olduğumuz dönemlerde etrafımızda yardımcı insanların olduğunu, işlerin daha rahat, sorunsuz gittiğini ya da problemlerin daha kolay çözüldüğünü görürüz. Bu pozitif enerji, adeta bir kalkan gibi bizi korur ve destekler. 2025 Yılan senesinde, sonu 2 veya 3 ile biten yıllarda doğanlar, Nobleman-Koruyucu Melek etkisinde olacaklar. Doğum tablosunda gün ya da yıl sütununda üstteki element yang su veya yin su olanlar da 2025 yılında bu etkiye sahip olacak.

2025 senesi sizin için de koruyucu melek etkisi taşıyorsa şansınız güçlü demektir. Yeni projeler geliştirmek için bu güzel şanstan yararlanın. Hayata geçirmek istediğiniz plan ve projeleriniz için bu seneden destek alarak harekete geçin.

Zıt burçlar: Kimler dikkat etmeli?

2025 senesinin Yılan burcu ile en zıt burç Domuz burcudur. Çünkü bazı burçlar birbiriyle uyumlu etkiler yaratırken bazı burçlar da çatışan, zıt etkiler yaratırlar. Yılan ateş elementi, domuz ise su elementidir. Bu sebeple Domuz yıllarında (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019) doğanlar, Domuz ayı sayılan kasımın 4’ü ya da 5’i ile aralığın 4’ü ya da 5’i arasında doğanlar ve saat 21.00-23.00 arasında doğanlar bu sene değişime, harekete ve türbülansa açık olduklarını unutmamalı!

Zıt ve çatışan etkiler, değişim demektir. Çok sakin ve stabil bir sene beklemeyin. Tablosunda Domuz burcu olanlar, 2023 boyunca ters etkileri en aza indirmek adına üzerlerinde bir maymun sembolü taşımayı ihmal etmemeli. Maymun burcu, Yılan ile en iyi anlaşan burçtur. Dolayısıyla bir Maymun burcu sembolü taşımak sizi koruyacaktır. Ancak zorlukları en aza indirmek, bunlardan olumlu bir anlam çıkarabilmek için zıtlık ve çatışma dönemlerinde alınabilecek en iyi önlem, hayatınıza kendi iradenizle hareket ve değişimi getirmenizdir. Böylece değişim ve hareket isteyen enerjiler amacına ulaşmış olacağı için sürpriz değişimleri nispeten engellemiş olursunuz. Doğum tablosunda Domuz burcu olanlar, 2025 senesini yapmak istediğiniz yenilikler ve değiştirmek istedikleriniz için bir fırsat olarak değerlendirin ve rutinlerinizin biraz dışına çıkın!

Senenin yönetici burcu, ‘Grand Dük’ olarak adlandırılır. 2025’te Grand Dük, Yılan burcundadır. Yani sene boyunca yönetim onda; adeta bir lider, bir komutan gibi. Ancak Çin astrolojisinde sene ile aynı burca sahip olmak senenin enerjisine meydan okumak, ona kafa tutmak anlamına gelir. Bu sebeple, Yılan burcundakileri de biraz zorlu bir sene bekliyor. 2025 senesi Yılanlara adeta meydan okuyor. Yılan burcunda olanların kendi gücünü ele alma, karar süreçlerinde cesaretle ve güvenle hareket etme senesi. 2025 boyunca bu zorlu etkileri en aza indirmek adına Yılan yılında doğanlar da üzerlerinde bir maymun burcu sembolü taşıyabilir.

Ateş cezası

Yılan burcuna, Kaplan ve Maymun burçları da eklenirse; çok güçlü bir ateş enerjisi oluşmaktadır. Bu üçlünün bir araya gelmesi ateş cezası yaratır. Doğum tablosunda maymun ve kaplan burçlarına bir arada sahip olanlar 2025 Yılan burcunun gelmesiyle, ateş cezasının etkisinde olacaklar. Dolayısıyla böyle bir durumda üstünüzde bir Maymun sembolü taşımayabilirsiniz.

Ateş cezası ateş elementi ile ilgili sorunlara sebebiyet verebildiği gibi, tam zıttı olan su elementini de tetikleyebilir. Ateşli hastalıklar, enfeksiyon, kan ve kalp rahatsızlıkları, dolaşım problemleri, beyin ve sinir sistemi problemleri, yanıklar, cilt hassasiyetleri, diş problemleri sağlıkla ilgili zorlu alanlar olabilir. İkili ilişkilerde zorlanma ve sıkıntı, öfke patlamaları, ayrılık ve çatışma, hukuki sorunlar da ateş cezasının neden olabileceği zorluklar arasında sayılabilir. Yangınlar, gemi seyahatleri ve genel olarak seyahat ya da hareket halinde yaşanabilecek sıkıntılar da ateş cezasının etkileyeceği alanlar arasındadır.

2025’te ateş cezası sizi de etkiliyorsa sene boyunca sizi topraklayacak farkındalık pratikleri, yapmak, fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlığınıza bütünsel yaklaşmak ve önem vermek, beslenmenizi düzenlemek ve daha sakin bir sene geçirmek için gayret etmek yapabileceğiniz en iyi çözümler olacaktır.

Yılan ile uyumlu burçlar

Yılan ile tam uyum sağlayan burç Maymun burcudur. Bu nedenle 2025 senesinde Domuz ve Yılan burcunda olanlara Maymun sembolü taşımaları tavsiye edilir. Eğer Maymun senesinde doğduysanız 2025 sizin için daha uyumlu ve huzurlu geçecek diyebiliriz. Aynı şekilde Horoz ve Öküz burçları da Yılan ile uyum yaratan, birleşen burçlar arasındadır. Ancak şu önemli notu vurgulayalım: doğum tablonuzdaki tüm sütunları, şans dönemlerinizi, iyi ve iyi olmayan elementlerinizi bilerek, bütünsel bir değerlendirme yapmanın daha net ve güvenilir bir analiz olacağını bir kez daha belirtelim.

Yılan burcu ve seyahat yıldızı

Yılan burcunun en önemli özelliklerinden biri de seyahat yıldızı oluşudur. Etkisini özellikle senenin ikinci yarısından itibaren daha da fazla göstererek dünyada hareketi ve seyahatleri artıracaktır. İnsanları hareket etmeye ve seyahat etmeye teşvik eden Yılan burcu, turizm ve havayolu şirketleri ile tüm ulaşım sistemleri için de ciddi bir iş yoğunluğu ve aktivite anlamına gelecektir. Yine de Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarına dikkat etmek gerekir. Bu aylarda Yılan burcu ile çatışma ve ceza etkisi oluşturan elementler ve burçlar devrede olacağından, çeşitli kazaların ve olayların yaşanması söz konusu olabilir.

Yılan burcu genel olarak seyahat ve hareket enerjisi getirmekle beraber, doğum tablosunda özellikle Tavşan, Keçi ve Domuz burcu olanlar için seyahat yıldızı etkisi çok daha güçlü şekilde kendini hissettirecektir. Doğum tablonuzda gün ya da yıl sürununuzda bu üç burçtan (Tavşan-Keçi-Domuz) biri varsa sizin için de seyahat etkisi çok güçlü demektir. Böyle bir senede, yurtdışı eğitim ve iş imkanları, uluslararası işlere yönelme, taşınma, iş değiştirme gibi hayata hareket ve değişim getiren alanlarda yeni girişimlerde bulunmak için değerlendirebilirsiniz. Hayatınıza dahil etmek istediğiniz yenilikler, seyahatler ve değişimi olabildiğince siz planlarsanız, süpriz değişimler o kadar azalır. Özellikle tablosunda Domuz burcu olanlar, bu sene hem zıtlık hem de seyahat etkisinde olacak. Domuz burcundakiler için senenin en basit ve sade mottosu ‘değişim ve hareket’ olacaktır.

Thich Nhat Hanh’a ait “Farkındalık güneş gibidir. Değdiği şeyi dönüştürür” sözlerini yeniçağa ve 2025 senesine uyarlayarak, ateş çağı güneş gibidir; değdiği şeyi dönüştürür diyerek bitirmek isterim. Yeniçağın ve yeni senenin, hepimize ve dünyaya ihtiyacı olanı getirmesi dileğiyle. Yılan yılınız kutlu olsun!

Doğum tablonuzu oluşturmak isterseniz, www.mingyun.info sitesinden, doğum bilgilerinizi girerek kolaylıkla elementlerden oluşan tablonuza ulaşabiliriniz.