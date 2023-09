Kaderiniz yeniden hesaplanıyor! Temmuz'daki Ay Düğümleri nasıl etkiledi ve etkileyecek?

Astrolojide kadersel nokta dediğimiz Ay Düğümleri, 17 Temmuz’da Boğa-Akrep aksından gerileyerek, Koç-Terazi aksına doğru yer değiştirdi. Astrolojide, her döngünün ve her tutulmanın kendine has bir tarzı ve anlamı vardır. Eğer bu tarzı doğru ve özgün anlayabilirseniz, yaşam skalanız da o doğrultuda genişleyip, renklenecektir. Evrenden aldığınız mesajlar ile kendi doğrularınız, zamanın şu anki kalitesinden geçip, sizin gerçekliğinizle birlikte yol alacak ve yeni bir bilince ve yeni bir zamana merhaba diyeceksiniz. Zamanı daha rahat anlamak adına, bu yolculukta önemli gökyüzü olaylarından biri olan Ay Düğümleri döngüsünden bahsetmek istiyorum.

ASTROLOG AYGÜL AYDIN

@astromatik

ASTROLOG AYGÜL AYDIN

@astromatik

AY DÜĞÜMLERİ NEDİR?

Karmik yolculuğumuzda bize yardımcı olan yaşam noktalarıdır. Astrolojide Ay Düğümleri, tutulmalara karşılık gelir ve insanoğlunun bu dünyada gitmekle yükümlü olduğu karmik yol planıdır. Ay Düğümleri, matematiksel olarak hesaplanan; Ay’ın yörüngesiyle Güneş’in yörüngesinin kesişmesiyle ortaya çıkan hayali noktaları ifade eder. Bu düğümler, kuzey ve güney olmak üzere iki tanedir, her zaman birbirine zıt burçlarda ve evlerde yer alırlar. Her 18 ayda bir burç değiştirerek de 12 burcu gezerler. Bu 12 burcu kapsayan yolculuk, yaklaşık on sekiz buçuk yıl sürer. Bu da benzer derslerin yani karmaların her 19-20 yılda bir tekrarlanabileceği anlamına gelir.

Astrolojide Ay Düğümleri, kaderimizin ve yaşam yolculuğunda karşımıza çıkacak durakların kullanım kılavuzlarını elinde tutar. Bu dünyaya geliş amacınız Kuzey Ay Düğümü ve Güney Ay Düğümü’ne kodlanmıştır. Eğer bu düğümlerin size anlattığı mesajları bilirseniz, hayat yolculuğunuzda nereden gelip nereye gittiğinizi daha rahat anlar ve daha konforlu bir yaşam yolculuğu içinde olursunuz.

KUZEY AY DÜĞÜMÜ (KAD)

Kuzey Ay Düğümü, bu yaşamda yapmakla görevli olduğumuz şeylerden sorumlu olduğumuz alandır. Potansiyelimiz ve ruhumuzun öğrenmek istediği şeydir. Kaderimiz, karmamız ve hayatımızda farkında olmamız gerekenler için haritamızda baktığımız yerdir. Burası tüm zorluklarıyla genişleyip büyüdüğümüz, büyüdükçe güzelleştiğimiz yaşam alanımızdır.

GÜNEY AY DÜĞÜMÜ (GAD)

Güney Ay Düğümü, bizim konfor bölgemizdir. Geçmiş yaşamda deneyimlediğimiz yaşam alanımızdır. Zaten bize tanıdıktır ve ne yaşadığımızı ve onunla ilgili durumları gösterir. Kuzey Ay Düğümü, hayatımızda yapmamız gereken şeyleri gösterirken; Güney Ay Düğümü ise bu yaşam yolculuğumuzda neyin bize yardımcı olduğunu veya neyin bizi engellediğini gösterir. Güney Ay Düğümü’nü anlamak, neyden uzaklaşmamız gerektiğini veya hangi kalıpların kırılması gerektiğini anlamamız için önemli bir karmik göstergedir. Kuzey Ay Düğümü gittiğimiz yer ve hayatımız ile ilgili ne yapmamız gerektiğini anlatıyorsa; Güney Ay Düğümü de bıraktığımız şey ve onun arkasındaki nedeni anlatır.

İşte bu önemli yolculuğun ilk duraklarından biri olan Koç-Terazi durağı, 17 Temmuz’da düğümlerin burç değiştirmesiyle 18 aylık yeni bir serüven olarak yolculuğuna başlıyor. Hazırsanız, başlıyoruz. Kemerlerinizi sıkı sıkı bağlayın. Bu yolculukta koltuklarınıza çok ihtiyacınız olacak; çünkü konumuz, ilişkiler ve bireysellik!

Daha önceki Kuzey Ay Düğümü Koç, Güney Ay Düğümü Terazi burcunda olduğu döngüler ne zamandı?

27 Ocak 1949 - 26 Temmuz 1950

20 Ağustos 1967 - 19 Nisan 1969

7 Nisan 1986 - 2 Aralık 1987

27 Aralık 2004 - 22 Haziran 2006

18 Temmuz 2023 - 11 Ocak 2025

Bu tarihler sadece kişisel hayatlarımızda değil, dünya tarihinde de önemli olaylara vesile olmuş. Şimdi ise 2023 versiyonuyla yeniden önemli olaylara vesile olacaktır. Bu döngü zamanı, dünyada da birçok değişim ve sonlanmalar da beraberinde getirebilir. Önceki Koç-Terazi Düğüm geçişleri, dünya tarihinde gerçek savaşların yanı sıra savaş karşıtı isyanlar ve ayaklanmaların da olduğu zamanlara denk geldi. Bu düğümsel geçişte de birçok değişim ve sonlanmalar, tarihe not geçecek şekilde olacaktır. Özellikle bu zaman aralığında küresel güçlerin derinden parçalanacağı şekillerde ittifaklar kurulup, dağılmasını görebiliriz. Dolayısıyla bu zamanlar hem bireysel anlamda hem küresel anlamda birçok yeniliğe açık olduğumuz ve yeni başlangıçlara ilerlemek istediğimiz yıllar olacaktır. Birlikte hareket etmekten ziyade tek başımıza ilerlemek isteyeceğimiz bu süreçten, özellikle ortaklıklar ve evlilikler daha fazla etkilenecektir. Uzun süredir sürüncemede olan problemli ilerleyen ilişkilerde sonlanmalar olabilir. Sonuç olarak düğümler Koç-Terazi aksından geçerken Koç’un savaşçı yapısı Terazi’nin adaletiyle çılgınca sarsılabilir ve yeni dünya düzenine merhaba diyebiliriz.

Hem bireysel anlamda hem küresel anlamda birçok yeniliğe açık olduğumuz ve yeni başlangıçlara ilerlemek istediğimiz yıllar olacaktır.

Kuzey Ay Düğümü Koç -Güney Ay Düğümü Terazi burcundayken bireysel olarak neleri deneyimleyeceğiz?

Koç burcu, imajımız, öz kimliğimiz, bireyselliğimiz ve itibarımızla ile ilgili konuların olduğu 1. evdir. Terazi burcu, yakın ortaklıklar, evlilik ve aynı zamanda düşmanlarla ilgili konuların olduğu 7. evdir.

Koç burcundaki Kuzey Düğümü, bedensel arzularımızı temsil eder. Koç, zodyağın ilk burcudur ve ani, dürtüsel arzularla yaşar. Tutkulu, rekabetçi, yönetme güdüsü onu savaşçı kılar. O ne olursa olsun her zaman bir numara olmak, en önde görünür olmak için savaşır. Verdiği bu savaşta ilkel dürtüsü onu bencil ve saldırgan bir yapı olarak gösterir. Bizlerde Koç’u bencil ve egoist olmakla suçlarız; oysa o bir bebeğin temel dürtüsü gibi ayakta kalmak için tüm kozlarını kullanarak savaşır. Koç, zodyağın ilk burcudur ve kendine has olma özelliği bu dönemde üst sıralarda yer alırken orijinal ve farklılığını herkese göstermek için mücadele edecektir. Başkalarıyla bir arada yaşamayı öğrenmek ve bu yolculukta insani temelleri es geçmeden, düşüncesizce hareket etmemesi gerektiğini zorlu sınavlar vererek öğrenecektir.

Terazi burcundaki Güney Düğümü, bireyin kendisini ikinci sıraya koyup başkalarını ilk sıraya koyduğu bir bakış açısından çıkıyor. Bu, tabii ki o kadar kolay olmayacak. Bu düğüm buradan geçen insanların öz motivasyonlarını tüketebilen bir yapıda olacak olsa da birey bu savaşı, sabır ve anlayışlı bir şekilde tamamlayabilir. Ama Terazi’nin burada unutmaması gereken en önemli şey, savaşırken duygusal manipülasyonlara başvurmaması gerektiği olacak. Dürüst olduğu ve gerçekleri söyleyebildiği sürece ilişkiler gelişebilir ve hayatta kalabilir. Diplomatik olmak yerine gerçek duygularla hareket etmek, Terazi burcuna büyük kazanımlar sağlayacaktır. Terazi burcunun temaları olan ortaklık ve evlilik konuları, Güney Ay Düğümü Terazi’de kendini iyice açığa çıkaracak. Döngü, özellikle kendini birbirlerine ve evliliğe adamış çiftlere meydan okuyarak bireyselliğini anlatmak üzere sınavlar verecektir. Zamanın size söylemek istediklerini iyi anlayın. Bilinçli ve merhametli olun. Savaşmaktan ve kendinizi ön plana almaktan geri durmayın.

SAVAŞ VE BARIŞ DÖNEMİ!

Düğümler, önümüzdeki bir buçuk yıl boyunca Koç-Terazi aksındayken ana konularımız, ‘ben ve biz’ üzerine olacak. Yani 18 ay boyunca ‘ben’ ve sen’ konuları, ilişkiler ve bireysellik konuları üzerine dikkatimizi çekebilecek karmaşık olaylara ait bir dönemi vurgulayacak. Bu savaşta Kuzey Ay Düğümü, iç ve dış işlerinde özerk olan Koç burcuna girerken; Güney Ay Düğümü de ortaklıkla güçlenen Terazi burcuna girecek. Bu anlamda bizler özerklik arzumuz ile karşılıklı bağımlılığın gerekliliğini dengelemeye çalışırken, ilişkiler konusunda ağır sınavlar verecek ve yeni bir yaşam döngüsüyle hayata karışacağız.

Peki, biz bu dönemde neler yapmalıyız?

Koç, savaşın burcudur. Terazi ise barışı yönetir. ‘Bu süreçte birbirimizi mahvetmeden, yok etmeden iyi bir mücadele verebilir miyiz?’i ölçüp tartacağız. Bilinçli, merhametli, sabırlı ve hoş görülü olmamız gerektiğini idrak edeceğimiz bu döngü süresince, kişisel gücün ve sevginin gücü etrafında dönen savaşları ve beraberinde gelen uyanışları deneyimlediğimiz birçok kazanımlar elde edeceğiz. Bunları fark edip, getirdiği sorumluklarla doğru bir şekilde ilerlersek; savaşta galip olan taraf olarak karmik yolculuğumuzu başarıyla sonlandıracağız.

İlişkiler konusunda ağır sınavlar verecek ve yeni bir yaşam döngüsüyle hayata karışacağız.

Koç-Terazi aksındaki Ay Düğümleri’nde burçları neler bekliyor?

Koç: Kuzey Ay Düğümü’nün sizin burcunuza geçmesi, güçlü bir döneme girdiğinizi gösteriyor. Kariyerinizde zirveyi tadacağınız bir döneme ‘merhaba’ diyorsunuz. Ama bu başarının basamaklarını tırmanmak, o kadar kolay olmayabilir. Aynı zamanda büyük bir eleme dönemi içine de girebilirsiniz. Hayattaki seçimlerinizi sorgulayacağınız bir dönemde olacaksınız. Özellikle ilişkiler, evlilik, ortaklık konularında güçlü bir türbülansa girebilir ve süreci dengede tutmak için çok çaba sarf edebilirsiniz. Özel yaşam ve iş ortaklıkları konusunda değişimler aniden kapınızı çalsa da mantıklı bir düşünme sürecinden sonra değişim için gerekli kararları alabilirsiniz. Eğer var olan bir ilişkiniz varsa ve partnerinizle birlikte bu yolu yürümeye istekliyseniz, evlilik düşüncesi içine girebilirsiniz. Evlilik anlamında şanslı etkilerin sizin yanınızda olduğunu unutmayın. Sevginize ve ilişkinize olan inancınıza güvenin. Hayatınızda aşkın dönüştürücü gücünü kullanmayı deneyin.

Boğa: 2004’ten bu yana yaşadığınız büyük bir döngüyü sonlandırmaya hazır olun. Maneviyatınız ve bilinçaltınız ile ilgili konularda şifalanma dönemine girebilirsiniz ve odak noktanız kendiniz ve inançlarınız üzerine olabilir. Hayata karşı olan inancınız, büyük bir dönüşüme girebilir ve kişisel gelişiminizi tamamlamak için çok efor sarf edebilirsiniz. Ama bu başarıların kalıcı olmasını istiyorsanız, kendinize yaptığınız yatırımları yani kişisel gelişiminize katkı sağlayan her yapıyı rutinleştirerek hayatınızda yeni alışkanlıklar yaratmanız gerektiğini bilmelisiniz. Yapacağız düzen ve değişiklik, özellikle iş hayatınız ve sağlığınızda kendisine yer bulabilir. Bu büyük değişim, özellikle Mayıs 2018’den beri yıkılan düzeninizin yerine daha sağlam ve daha güvenlikli alanlar yaratarak kendini gösterecektir. İşte o zaman hayatınızda kalıcı başarılar söz konusu olacaktır. Bu süreçte sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Ayrıca Jüpiter’in Boğa burcunda olması, kilo konusunda kontrollü olmanız gerektiğini söylüyor. Beslenme ve sağlık konularında daha dikkatli olmaya ve kilo almamaya özen göstermelisiniz.

İkizler: İş birlikleri içerisinde olacağınız yoğun bir döneme giriş yapıyorsunuz. Zamanınızı ve enerjinizi neye harcayacaksınız, bunun cevabını aldığınız ve kendinize yeni bir rota hesapladığınız bir dönem içinde olacaksınız. Yolunuzu belirlerken beğenilme arzusu, sizi sosyal kaygılar içine sürükleyebilir ve kendinizi gereksiz yere evham yaparken bulabilirsiniz. Sakin olun ve gereksiz düşüncelerden uzaklaşın. Bu duygularla başa çıkabilmek için de içsel motivasyonunuzu güçlendiren ve özgüveninizi arttıran aktiviteler içinde olmaya özen gösterin, bu sizi dinç kılacaktır. Sosyal alanda sizi daha mutlu edecek işlere yönelmek ve başarının tadını doyasıya çıkarmak için akışkan olun, ortama uyum sağlayın ve sürece güvenin. Ay Düğümlerinin Koç-Terazi’ye geçişi, hayatınızda aşk ve çocuklar ile ilgili konuları öne çıkaracaktır. Bu alanlarda daha özenli olmak size başarı ve mutluluk getirebilir. Keyif aldığınız ve eğlence duyduğunuz alanlarda ön plana çıkacağınız bu dönemde, sahne ışıklarının keyfini çıkarın.

Yengeç: 2025 Ocak ayına kadar profesyonel iş hayatınızın en önemli zamanlarına şahit olabilir ve kariyer yolculuğunuzda anlamı büyük olacak olan bazı büyülü anılar yaşayabilirsiniz. Kariyer hayatınızla ilgili çok büyük bir evrilmeye gidebilirsiniz. Bununla birlikte ev ve aile konularınız gündeminizde yoğun bir yer tutabilir. Ev taşıma, yer değiştirme, aile ilişkileri gibi alanlarda yoğun bir trafiğin içine girebilirsiniz. Evlenme, boşanma, çocuk sahibi olma gibi konular hayatınızda büyük değişimlere sebep olabilir. Ailenizi, onlara olan sevginizi ve bağınızı yeniden anlamlandırdığınız ve onlara olan hassasiyetinizi yoğun bir şekilde hissettirdiğiniz bir süreç yaşayabilirsiniz. Sorumluluğunu üstlendiğiniz konular veya olaylar hayatınızın akış yönünü değiştirebilir. Yaşamınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz.

Aslan: Yaptığınız işlerle adınızın yankılandığı bir zamana yolculuk yapıyorsunuz. Bu yolculukta büyük başarılar elde edebilir ve küresel bir başarı öyküsü yazabilirsiniz. Eğitim, sosyal ilişkiler, finansal koşullarınız gibi konularda yeni güç ve kazanımlar elde edeceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Özellikle kariyerle ilgili ne yapmak ya da ne yapmamak istediğinizi bildiğiniz bir zamanda olacaksınız. İş değiştirebilir, yeni işe girebilir, ülke ya da şehir değişikliği yapabilirsiniz. Bu dönemde seyahat etme tutkunuz, yeniden alevlenebilir ve sizi yeni yerler keşfetmeye sürükleyebilir. Yapacağınız seyahatlerle yeni ülkeleri ve farklı kültürleri keşfederek anı defterinize güzel macera dolu hikayeler ekleyebilirsiniz.

Başak: Tutkulu zamanlara hazır olun! Partnerinizle olan ilişkiler konusunda güçlü bir döneme giriyorsunuz. Tutkuyu ve şehveti çok derinden yoğun bir şekilde hissedeceksiniz. Ama bu duyguların yoğun olması, aynı zamanda sarsılmaları ve kafa karışıklığını da beraberinde getirebilir. Böyle bir karmaşa durumunda neye güveneceğinizi, hangi zeminin sağlam olduğunu, hangi yere ayak basacağınızı rahatlıkla fark edebilirsiniz. Tüm bunlar olurken unutmamanız gereken önemli şey denge olacaktır. Kendinize güvenlikli bir konfor alanı inşa etmek için denge, hayatınızda önemli bir konumda olacak. O yüzden temellerinizi sağlam atın. Finansal ve ekonomik koşullarda büyük bir şifalanma içine gireceğiniz bu süreçte, kendinizi daha rahat ortaya koyabileceğiniz günler başlıyor. Kendinize yaslanın ve zamanın tadını çıkarın.

Terazi: Güney Ay Düğümü’nün sizin burcunuza girmesiyle birlikte kadersel bir seneye giriyorsunuz. Kendinizi, tutkularınızı, varoluşunuzu bu dünyadaki yerinizi anlamak için büyük bir sorgulama içine girebilirsiniz. Kendinizi bir üst versiyonunuza çıkarabilmek için yeni kararlar alabilir ve çevrenize karşı bazı sınırlar çizebilirsiniz. Seçimlerinizi sorguladığınız bir dönem içerisinde olacağınız bu 18 aylık hikayede, evlilik ve ortaklık konuları ana temalarınız olacaktır. Bireyselliğinizi, kararlarınızı, hayallerinizi sorguladığınız bu zaman dilimi, size dönüşümü getirecektir. Bireyselliğinizin önemli olduğunu hissetmeniz, Afrika dalgası gibi hayatınızın her alanına yayılarak yankılanacak ve kendine yer bulacaktır. Bu dönemde ortaklı işlerde yeni başlangıçlar ve bitişler olabilir. Var olan bir ilişki içindeyseniz, onu geliştirme ve iyileştirme fırsatlarını yakalayabilir ve hikayeyi evlilikle noktalayabilirsiniz. Ya da ağır aksak giden bir ilişki içindeyseniz, konuyu daha fazla uzatmayıp ayrılıkla sonlandırabilirsiniz. İkili ilişkiler konusunda yaşamınızda sizi zorlayan eksik parçayı fark edip, hayat akışınızı yeniden yazabilirsiniz. Kariyer konusunda zirveye yöneleceğiniz işlere ilerleyebilir, önemli işler başlatabilir ve yeni ortaklıklar kurabilirsiniz.

Akrep: Kendinizi, varoluşunuzu sorguladığınız ve bunları düzeltip düzenlemek istediğiniz bir süreç içinde olabilirsiniz. Bu süreç size biraz yıpratıcı ve tükenmişlik hissi getirse de çıkan sonuçtan memnun olacak ve kendinizi daha güçlü hissedeceksiniz. Bu dönemde yoğun düşünceleriniz sizi kaygılı ve stresli biri haline getirebilir. Özellikle duygusal yoğunluğunuz ile yemek yeme isteğiniz artabilir. Sağlıklı yaşam, beslenme ve sportif faaliyetlerde düzensizlik söz konusu olabilir. Bu anlamda duygusal türbülanslara karşı yemek yeme isteğinizden uzak durmalısınız. Yoksa kontrolsüz kilo artışı dengenizi bozabilir. Her şeyi çok fazla sorguladığınız, yeni çıkarımlar yaptığınız ve kararlar aldığınız bir dönemdesiniz. Değişim rüzgarları kapınızda! Hayatınızda yenilikler yapmak isteyeceksiniz. Çalışma alanınızı, rutinlerinizi ve düzenlerinizi değiştirebilirsiniz. İnsanlara karşı çok fazla fedakarlık yaptığınızı düşünerek tükenmişlik hissi yaşayabilirsiniz. Bu kaygılardan kurtulun. Yaşamdaki yüklerinizi hafiflettin. Hayatınızı sadeleştirerek, kendinize basit bir düzen kurun.

Yay: İhtişama ve parlamaya hazır olun! Spot ışıklarını üzerinizde hissedeceğiniz bir dönem içinde olabilirsiniz. Özellikle bu 18 aylık zaman dilimi içinde ekip çalışmasına, teknolojinin gücüne ve inovatif düşüncelere olan inancınız yaptığınız işlerde fazlasıyla hissedilebilir ve yeni başarı öyküleri yazabilirsiniz. Tabii bu süreç o kadar kolay da olmayacaktır. Ama bu konuda denge bulabilmek adına çok fazla çaba sarf ederseniz, elde edemeyeceğiniz hiçbir şey ve yazamayacağınız hiçbir başarı öyküsü olmayacaktır. Bu zaman dilimi içerisinde nasıl etkili bir lider olacağınızı veya ekip olabilme ruhunu sabırla ve tam bir üst edasıyla nasıl başardığınızı deneyimleyeceksiniz. Ama bu yolculukta biraz fazla yıpranabilirsiniz, sinirlerinize hakim olun. ‘Buna değer mi?’ düşüncesi, hayat mücadelenizde size anahtarı verecek olan güçtür. Aşk hayatınız ve çocuklarla ilgili konular, sizi motive eden şeyler olarak hayatınızda duyduğunuz enerjiyi sağlayacak ve size başarı olarak geri dönecektir.

Oğlak: Ev-aile veya yer değişikliği, taşınma, evlenme ve boşanma gibi konular gündeminiz olabilir. Çocuklarla ilgili konularda yeni gelişmeler söz konusu olabilir. Çocuk sahibi olmak isteyebilir ya da çocuklarınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ocak 2025’e kadar ev içi huzur ve mutluluğu yeniden formüle edebileceğiniz özel etkiler altında olacaksınız. Aile ilişkilerinize daha fazla zaman ayırmanız, hayatınızdaki büyük bir kaosu çözmenize sebep olacaktır. Kariyer hayatınızda büyük bir değişim dönemine gidiyorsunuz. Bu süreçte kariyer ve çalışma hayatınızla ilgili hırslı olabilir ve buradaki gücünüzü kanıtlamak ve ispatlamak için çok çalışabilirsiniz. Hırsınızı yeni iş birliklerine ve iletişim ağınızı güçlendirmeye yönlendirirseniz, çok başarılı olacaksınız. Kuracağınız yeni ortaklıklar, iş birlikleri kariyerinizde önemli dönüm noktalarına sebep olabilir. Bu durum aynı zamanda başarıya vesile olacak fırsatları da beraberinde getirebilir. Kariyerinizdeki büyük değişim hayatınızın her alanında görülebilir ve yepyeni bir hayat dinamiğine merhaba diyebilirsiniz.

Kova: Popüler olduğunuz bir sürece giriyorsunuz. Işıltınızı ve gücünüzü gördüğünüz zirve bir dönem yaşayabilirsiniz. Fırsatların önünüze serildiği ve seçmekte kararsız kaldığınız aylar, kapınızı çalabilir. Değişimlere ve seyahatlere hazır olun! Vizyonunuzu genişleteceğiniz evrensel anlamda kabul gördüğünüz düşüncelerinizle kendinize güzel iş ve sosyal imkanlar bulabilir ve bunu başarıyla sonuçlandırabilirsiniz. Bu süreçte araştırmacı ruhunuz içinizdeki öğrenci tarafınızı ön plana çıkarabilir. Yepyeni eğitimler alabilir, kendinizi ve bilgilerinizi yenileyebilirsiniz. Eğitim, sosyal ilişkiler, finansal koşullar gibi alanlarda yeni güç ve kazanımlar elde edeceğiniz bu dönemde kendinizi ve dengenizi bulmak size çok iyi gelecek, kendinizi yeni maceralara sürükleyebileceksiniz. İş değişliği, ülke veya şehir değişikliği bu dönem kapınızı çalabilir. Fırsatları değerlendirmek isteyebilirsiniz. Bu değişim yolculuğunun her anını değerlendirmek, ruhunuza iyi gelecektir.

Balık: Bir buçuk yıl boyunca finansal konularınızla ilgili durumlar ön plana çıkabilir ve büyük bir şifalanma sürecine girebilirsiniz. Satürn’ün Balık burcunda olması, çok iyi paralar kazanacağınızı gösterir. Bu anlamda Satürn, hayatınıza büyük bir disiplin getirecek ve sizi güçlendirirken kendinizi de daha rahat ortaya koymanıza neden olacaktır. Ama Satürn’ün kısıtlayıcı doğası, aynı zamanda finansal konularda bazı kısıtlamalar getirebilir ve gelir-gider tablonuzu yeniden düzenlemenize sebep olacak bazı olayları da yaşamanıza sebebiyet verebilir. Bu dönemde lüks ve konfor anlayışınızı yeniden şekillendirmeniz gerekecektir. Parasal konularda ve eşten gelen miraslarla ilgili konularda düzenleme yapabilir ve bu konuda yeni bir denge oluşturabilirsiniz. Güveneceğiniz insanları minik bir süzgeçten geçireceğiniz bu dönemde, maddiyat konularını daha bilinçli yönetebilirsiniz. Hakkaniyetli olduğunuz ve güvendiğiniz insanları takdir edip onlarla iş birliği içinde devam etmeye özen gösterdiğiniz sürece, maddi kazanımlarınızı artırarak şifalanabilirsiniz.



Sonuç olarak, Koç burcundaki Kuzey Düğümü ve Terazi burcundaki Güney Ay Düğümü, 2023-2024’te hayatımızı önemli ölçüde etkileyecek güçlü bir astrolojik geçiştir. Bu dönemde, dönüşüm ve değişimi kucaklarken; hayatımızda bireyselliğimize ve ilişkimize odaklanarak, ruhsal büyümemizi gerçekleştirebilir ve aynı zamanda karmik sürecimizi en iyi versiyonuyla şekillendirebiliriz. Zaman, size en değerli giysisini giydirirken; sorumluklarınızın bilincinde olarak eylemlerinizin karşılığını alacağınızı unutmayın. ‘Peki, bu tutulmalarla nasıl başa çıkabiliriz?’ diye soracak olursanız, bilinçli davranışlar, sabır ve şefkatle bu sürecin üstesinden gelebileceğinizi hatırlamak yolculuğunuzda size ışık olacaktır. Cesur ve kararlı olmanız dileğiyle…