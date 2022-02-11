Mart Hangi Burç? Mart Ayında Doğanların Burcu Ve Özellikleri

Astroloji pandemi döneminde ilginin en çok arttığı alanlardan. Yeni bir kişiyle tanıştınız ve burcu merak ediyorsunuz. Bir kişinin burcunun belirlenmesi için hangi ayda, ayın kaçında ve hangi saatte doğduğu bilgileri önemli. Mesela Mart ayı hangi burç? Mart ayında doğanların burcu ne, özellikleri? Gelin bu iki soruyla başlayalım. Bu arada önemli bir not... Farklı kaynaklarda burç tarihleriyle ilgili farklılıklar görebilirsiniz. Çünkü burçlar yıla göre, saate göre, ekinoksa göre değişkenlik gösterebilir. Özellikle ayın 21'i ve 22'sinde doğanlar, aynı gün içinde iki farklı burca sahip olabilirler. Örneğin; bu yıl 22 eylül saat 21.50'ye kadar doğanlar başak burcu, 22.22'de doğanlar terazi burcuna aittir. Bu yüzden doğru burcunuzu öğrenmek için doğum haritasına baktırmanız gerekir.

MART AYINDA DOĞANLARIN BURÇLARI

Zodyak’ın ilk burcu 21 Mart başlangıç tarihi ile Koç burcunu temsil eder. Onun ardından bütün burçlar her bir mevsime üçer bölünme sağlayarak sırayla Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olmak üzere 12’ye ayrılır. Peki Ocak hangi burç? Burç sıralamasına göre Mart ayında doğanlar Balık Burcu veya Koç Burcu olabilir. 1 Mart ve 20 Mart tarihleri arasında doğanların burcu Hava grubundan grubundan olan Balık'dır. Koç burcu ise 21 Mart'ta başlamaktadır.

19 Şubat'tan itibaren doğanların burcu ise Su grubundan Balık burcudur. Balık burcu 19 Şubat-20 Mart tarihleri arasında doğanları kapsamaktadır.

BALIK BURCU: 19 Şubat-20 Mart

19 Şubat-20 Mart KOÇ BURCU: 21 Mart-19 Nisan

BURÇLARIN SIRALAMASI

KOÇ BURCU: 21 Mart-19 Nisan

21 Mart-19 Nisan BOĞA BURCU: 20 Nisan-20 Mayıs

20 Nisan-20 Mayıs İKİZLER BURCU: 21 Mayıs-20 Haziran

21 Mayıs-20 Haziran YENGEÇ BURCU: 21 Haziran-22 Temmuz

21 Haziran-22 Temmuz ASLAN BURCU: 23 Temmuz-22 Ağustos

23 Temmuz-22 Ağustos BAŞAK BURCU: 23 Ağustos-22 Eylül

23 Ağustos-22 Eylül TERAZİ BURCU: 23 Eylül-22 Ekim

23 Eylül-22 Ekim AKREP BURCU: 23 Ekim-21 Kasım

23 Ekim-21 Kasım YAY BURCU: 22 Kasım-21 Aralık

22 Kasım-21 Aralık OĞLAK BURCU: 22 Aralık-19 Ocak

22 Aralık-19 Ocak KOVA BURCU: 20 Ocak-18 Şubat

20 Ocak-18 Şubat BALIK BURCU: 19 Şubat-20 Mart

MART AYINDA DOĞANLARIN BURÇ ÖZELLİKLERİ

19 Şubat-20 Mart arasında doğan Balık burcu özellikleri ise şöyledir:

Balık Burcu Erkeği Özellikleri

Balık adamları cömerttir. Kendilerinden çok başkalarını önemserler. Bu adamlar bir başkasını gülümsetmek için kendi mutluluklarını feda etmeye hazırlar.

Empati kurma becerileri oldukça yüksektir. Başkalarının duygularını kolayca anlayabilirler. Birçok yönden, bu "altıncı his", onların psişik yeteneklerini güçlendiren bir tür üçüncü gözdür.

Balık burcu erkekleri genelde kararsızlardır. Karar verme aşamasında balık burcu erkeklerine asla danışmayın

Balık erkekleri şifacıdır. Genelde balık burcu erkeği sağlık sektöründe çalışır.

Balık burcu erkeği duygusaldır ama bunu gizlemeyi iyi bilir. İçsel olarak duygusal olsalar da duygularını başkalarından saklamak konusunda mükemmeldirler.



Balık Burcu Kadını Özellikleri

Balık burcu kadını sanata oldukça düşkündür. Balık burcu kadını tüm burçlar arasında sanat en düşkün grup olarak bilinir ve günlük yaşamda yaratıcılıklarını sıklıkla sergilerler.

Balıklar son derece cömerttir ve başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının önüne koymasıyla bilinirler.

Önem verdikleri insanların mutlu olması onlar için çok önemlidir.

Balık burcu kadını oldukça duygusaldır. Bir tartışmada göz yaşı dökebilir.

Balık burcu kadını arkadaşlığa ve aileye çok önem verir. Sevdikleri için her şeyi yapabilir.

Balıklar burcu kadını romantiktir. Onlar için önemli olduğunuzu göstermek için sürprizler hazırlamak için ellerinden geleni yapacaklardır.

BALIK BURCU HANGİ BURÇLARLA UYUMLU?

KOÇ BURCU ÖZELLİKLERİ

21 Mart-19 Nisan arasında doğan Koç burcu özellikleri ise şöyledir:

Koç Burcu Erkeği Özellikleri

İlişkilerinde her zaman ölçülü davranırlar. Mantıksal ilerlerler. Bir anda size kapılmalarını bekleyemezsiniz ama size sadık kalırlar.

Hırslı yapısından dolayı iş hayatında her zaman ön plana çıkmak isteyeceklerdir.

Otoriter yapıları başta onlardan çekinmenizi de sağlasa yakınlaştıkça size kendini daha rahat açacaktır.

Koç burcu erkeğinin egosu yüksektir bu yüzden sürekli onaylanma ihtiyacı duyacaktır.

Koç burcu erkeği kolay kolay birine aşık olmak ama eğer size aşıksa bunu savaşçı karakterinden anlayabilirsiniz çünkü sizin için yapmayacağı hiçbir şey yoktur.

Koç Burcu Kadını Özellikleri

Koç burcu erkeği gibi koç burcu kadınında hırslı yapısından dolayı her zaman ön planda olmak isterler.

Koç burcu kadını sinirli yapısı ile bilinir her zaman dikkat çeken çekici bir görünüme sahiptir.

İnatçı karakteri sayesinde kafasına koyduğunu yapmak ister onun için yapamam diye bir kavram yoktur.

Özgürlüğüne düşkün olan koç burcu kadını baskıya kolay kolay gelemez baskı hissettiği anda oradan uzaklaşacaktır.

Koç burcu kadını aşkta tutkuyu arar onun için en önemli olan şey tutkudur eğer heyecan tutku ve adrenalin yoksa koç kadınını aşık etmek zor olacaktır.

KOÇ BURCU HANGİ BURÇLARLA UYUMLU?

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